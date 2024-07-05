Некоторых актеров из популярного фильма уже, к сожалению, нет в живых. Кто-то построил очень успешную карьеру, но не смог побороть смерть. Какие актеры из "Гарри Поттера" умерли, расскажет Кино 24.

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Актеры из фильма "Гарри Поттер", которые умерли

Робби Колтрейн

14 октября 2022 года умер британский актер Робби Колтрейн. Он сыграл роль Рубеуса Хагрида в культовой серии фильмов. Это лесник, который постоянно был рядом с главными героями: Гарри, Роном и Гермионой. Зрителям он запомнился своей искренностью, добротой и заботой. Робби Колтрейн умер в больнице. Известно, что у актера были проблемы со здоровьем.

Майкл Гэмбон

28 сентября 2023 года стало известно, что умер Майкл Гэмбон – актер, который перевоплотился в Албуса Дамболдора в "Гарри Поттере". Мужчине было 82 года. Смерть известного актера наступила в больнице, когда он боролся с пневмонией. Роль Дамболдора досталась Майклу после того, как в 2002 году умер Ричард Харрис, который ранее ее исполнял.

Алан Рикман

Смерть Алана Рикмана едва ли не больше всего всколыхнула мир кино. Зрители невероятно полюбили его героя Северуса Снейпа, который в фильме о Гарри Поттере преподавал зельеварение и защиту от Темных Искусств. Популярный актер умер в 2016 году, он долго болел раком поджелудочной железы.

Хелен Маккрори

В фильме "Гарри Поттер" Хален Маккрори играла мать Драко Мелфоя – Нарциссу. Британская актриса умерла от рака молочной железы в 2021 году. Со своим мужем Дэмиэном Льюисом она обручилась в 2007 году. У супругов родилось двое детей: сын Гулливер и дочь Манон.

Ричард Гриффитс

Английский актер Ричард Гриффитс, более известный по роли Вернона Дурсли в "Гарри Поттере", умер 28 марта 2013 года. Тогда сообщалось, что мужчина получил осложнения после операции, которую делали на сердце. Кроме кино, его можно было увидеть в театральных спектаклях.

Эти актеры навсегда останутся в сердце и памяти поттероманов. Они поразили зрителей невероятной игрой и смогли прекрасно показать своих персонажей.