Среди этих людей даже есть известные актеры. В материале Кино 24 можно узнать, кто из мировых звезд вошел в этот список.

Советуем Обладатель титула самого сексуального мужчины: где сейчас и как помогает армии Алексей Гнатковский

Мировые актеры, которые получили российское гражданство

Жерар Депардье

Скандальный мировой актер, которого часто обвиняют в насилии, имеет российский паспорт. Депардье ранее посещал Украину и Россию. В 2013 году он получил российское гражданство и заявил, что больше не считает себя французским актером. С 2014 года у Депардье не было однозначной позиции: иногда он называл Украину частью России, иногда говорил "Слава Украине" в ответ на вопрос о его отношении к Путину.

О войне в Украине, Депардье высказался в интервью для издания Augsburger Allgemeine, где речь шла о его увлечении Россией. В разговоре с журналистом актер с российским паспортом называл себя "русским", подчеркивая свою глубокую связь с русской культурой.

Для меня ничего не изменилось. Я все-таки русский. Я люблю русскую культуру. Когда я люблю страну, это всегда из-за ее культуры. Но я предпочитаю избегать разговоров на эту тему, никто не может сказать об этом ничего разумного,

– заявил актер.



Жерар Депардье / EJU.TV

Во время активных боевых действий Жерар Депардье осудил Путина за "безумные поступки", но оправдал россиян. Однако, через короткое время он призвал к прекращению военных действий и переходу к переговорам. Несмотря на это, он заявил, что его чувство любви к России из-за войны не изменилось.

Стивен Сигал

Он активно поддерживает политику Путина и благодаря этому в 2016 году получил российское гражданство. В 2021 году он присоединился к одной из кремлевских политических партий.

После 24 февраля 2022 года мнение Сигала осталось неизменным. Даже больше, он присоединился к распространению пропаганды, выразив желание снять документальный фильм в Оленевском СИЗО, где были убиты украинские военнопленные.

Наталья Орейро

В России она стала известной особенно как певица. Она организовала тур по городам России под названием "Наша Наташа", что четко подчеркнуло, что страна-агрессор является родным местом для ее сердца.

Я чувствую себя россиянкой. Мне нравится климат, еда, люди. Меня здесь любят. Это страна, которая много пережила, но сумела выйти вперед. Я обожаю русскую историю во всех ее аспектах,

– заявляла певица.

В 2021 году Наталья Орейро осуществила свою мечту и получила российское гражданство.

В начале полномасштабной войны, 28 февраля 2022 года, в своем Instagram она опубликовала изображение, на котором был призыв к миру. А 1 марта 2022 года она написала "NO A LA GUERRA НЕТ ВОЙНЕ".

Однако уже через несколько дней она продолжила, как всегда, выставлять свои публикации, переводя их с уругвайского языка на русский. Таким образом, Наталья Орейро не осудила большую войну в Украине.