Алексей известен не только своим актерским мастерством и харизмой. Он также активно выражает свою сознательную гражданскую позицию как на сцене, так и в сети. В материале Кино 24 узнайте где сейчас и как живет Гнатковский.

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Где сейчас Алексей Гнатковский

Актер Алексей Гнатковский рассказывал, что с начала большой войны они с коллегами не ограничивались выступлениями на традиционных сценах. Их спектакли проходили даже в бомбоубежищах, куда собирались разные зрители, в частности много переселенцев. Несмотря на сложные обстоятельства, Алексей и его коллеги стремились поддержать настроение и дух украинцев.

Это такой парадокс – люди приезжают из Мариуполя и приходят на спектакли. Они приходят в театр, и говорят, что нам нужно это, мы не плакали, а сейчас пришли и поплакали. Это одновременно арттерапия и для тех, кто в зале, и для меня. Я сейчас живу в когнитивном диссонансе. У меня в месяц по 30-35 спектаклей, по два раза в день играю. Люди во время войны массово идут в театр,

– подчеркнул Гнатковский.

Благодаря своим выступлениям они приносили радость и надежду тем, кто оказался в тяжелых условиях. Алексей продолжает свою деятельность в тылу, делая все возможное, чтобы поддержать людей в это сложное время.

Как актер помогает людям во время войны

После Майдана актер Алексей Гнатковский активно занимался постановкой спектаклей и работой с людьми, которые ездили на фронт. Позже он вместе с ветеранами АТО поставил комедию "Двенадцатая ночь, или Что себе хотите".

Особенностью этого спектакля было то, что люди, которые никогда раньше не играли в театре, исполняли роли в пьесе Шекспира в оригинале. Это принесло им победу на премии GRA – всеукраинском фестивале, который в театральных кругах считают украинским Оскаром.

Я – актер-волонтер. Когда у нас с женой родился второй сын, решили купить большую квартиру. Часть средств за новое жилье удалось отдать, еще часть собирали. И когда началась война, я за все эти деньги, что откладывали, купил бронежилеты. Рассуждал, что у нас еще все получится с жильем, а эта помощь была тогда крайне важной. Да она и не соизмерима с самопожертвованием наших ребят и девушек на фронте,

– вспоминал Алексей.

Алексей рассказывает, что вместе с женой они передавали на фронт не только автомобили, но и дроны.

Они также помогали парню, который вернулся из плена и решил снова идти на войну. Его амуниция для спецподразделения стоила 320 тысяч гривен. Кроме этого, были нужны тепловизоры, подвесы на автоматы и другое оборудование. Вместе все это составляло большую сумму, и Алексей искал способы найти эти средства.

Он отмечает, что они помогают чем могут, и это им удается.