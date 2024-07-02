В 2024 году Марго поделилась, что хотела бы покинуть актерство на некоторое время. Случилось это, когда на экраны вышел фильм "Барби", где у женщины была главная роль. В каких еще лентах можно увидеть Робби, расскажет Кино 24.

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"Барби" (2023)

Роль – Барби

Партнером Марго Робби в этом фильме стал непревзойденный канадский актер Райан Гослинг. В ленте рассказывается о всем известной игрушке – кукле Барби. В ее голове – стильная одежда, красивые парни и идеальная жизнь. Однако вдруг все меняется и Барби задумывается над серьезными и простыми будничными проблемами. После этого кукла попадает в реальный мир.

"Барби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Фокус" (2015)

Роль – Джесс Баррретт

Как-то опытный мошенник начинает сотрудничать с воровкой, которая только делает первые шаги в этой сфере. Впоследствии девушке удается добиться успехов в нелегальном бизнесе. Во время совместного дела главные герои сближаются и начинают встречаться. Однако романтика изрядно мешает работе.

"Фокус": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отряд самоубийц" (2016)

По сюжету, правительственное агентство начинает сотрудничать с преступниками. Тайной организацией руководит Аманда Уоллер. Заключенные получают шанс отправиться на свободу, но сначала должны выполнить серьезную миссию. На "Отряд самоубийц" ждут опасные испытания, но его участники не боятся.

Роль – Харли Квинн

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"Отряд самоубийц": смотрите онлайн трейлер фильма

"Однажды в... Голливуде" (2019)

Роль – Шэрон Тейт

На дворе лето 1969 года. Мужчина, по имени Чарльз Мэнсон, убил многих людей в Лос-Анджелесе. Одной из жертв стала беременная Шэрон, которая вышла замуж за популярного режиссера. Рик и Крис хотели, чтобы женщина помогла им сконтактировать с мужчиной и открыть путь в кино. Однако ужасное преступление кардинально меняет ход событий, а на пути у героев – убийца.

"Однажды в... Голливуде": смотрите онлайн трейлер фильма

"Волк с Уолл-стрит" (2013)

Роль – Наоми Лапалья

Джордан Белфорт работал брокером в Нью-Йорке и был владельцем брокерской конторы, которая считалась одной из крупнейших. У мужчины было все: слава, деньги, веселая жизнь. Однако потом он попал в тюрьму, ведь совершил немало финансовых махинаций. Джордан избавился от наркотической и алкогольной зависимости, отсидел срок и пишет книги, в которых рассказывает об успехе.

"Волк с Уолл-стрит": смотрите онлайн трейлер фильма

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