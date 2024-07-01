В подборке Кино 24 – фильмы и сериалы, вышедшие в первой половине 2024 года и порадовали киноманов. Обратите на них внимание, если эти ленты остались без вашего внимания.

Смотрите также 5 приключенческих сериалов, которые заставят поверить в невозможное

"Дева против беды"

Принцесса Элоди соглашается выйти замуж за принца. Но оказывается, что ее обманули: девушку выбрали на роль жертвы, что должна отдать древний долг. Элоди бросают в пещеру с драконом, и только она сама является своей надеждой на спасение.

"Дева против беды": смотрите трейлер онлайн

"Дюна 2"

Вторая часть легендарного фильма рассказывает о путешествии Пола Атрида и фременов – свободолюбивого народа, живущего на планете Арракис. Целью Пола является отомстить тем, кто хочет уничтожить его семью. На пути героя появляется большая любовь и немалое препятствие.

"Дюна 2": смотрите трейлер онлайн

"Каскадер"

Профессия каскадера незаметна для зрителя, но без него невозможен удачный фильм с экшном и невероятными трюками. Лента рассказывает о каскадере, карьеру и жизнь которого едва не разрушила серьезная травма. Он возвращается к съемкам в кино, но без вызовов не обходится.

"Каскадер": смотрите трейлер онлайн

"Шьогун"

Сериал рассказывает историю смелого английского моряка, который попал в кораблекрушение. У берегов феодальной Японии он встречается с местным владыкой, который враждует с соперниками. Владыка назначает моряка в свою службу, чтобы использовать его знания, золото и пушки.

"Шьогун": смотрите трейлер онлайн

"Джентльмены"

Спин-офф одноименного фильма рассказывает об Эдди Галстеде, который получил немалое количество имущества в наследство от отца. Оказывается, что это ферма по выращиванию конопли в Европе. Эдди хочет сохранить свой новый бизнес несмотря на то, что это незаконно.

"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Фолаут"

Сюжет разворачивается в США через 200 лет после ядерной войны с Китаем. Кино рассказывает о постапокалиптическом мире, где спасенным людям приходится выходить из своих убежищ. Главная героиня Люси решается выйти в мир, чтобы найти своего отца.

"Фолаут": смотрите трейлер онлайн

Уникальные сюжеты, талантливые актеры и высококачественное исполнение заслуживают того, чтобы эти фильмы увидели. Они способны приятно удивить и подарить незабываемые впечатления.