Кино 24 подобрал пять сериалов в жанре приключений, в которых невозможное становится реальностью. От путешествий во времени до исследования далеких планет: эти сериалы вдохновляют мечтать, верить в чудеса и искать приключения в каждом уголке мира.

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"Вокруг света за 80 дней"

Телесериал основан на одноименном романе Жюля Верна. События разворачиваются вокруг Джентльмена Филеаса Фогга, который заключает пари на 20 тысяч фунтов, что он сможет совершить кругосветное путешествие за 80 дней. Мужчина отправляется в поисках безумных приключений, а вместе с ним журналист и слуга Паспарту.

"Вокруг света за 80 дней": смотрите трейлер онлайн

"Последние из нас"

Сериал рассказывает контрабандиста Джоэла и его юную спутницу, которые пытаются выжить в опустошенном мире. Зараженные грибком из-за пандемии становятся людоедами. В страшных реалиях есть шанс на жизнь: 14-летняя девочка имеет иммунитет к инфекции, а значит после исследований может стать ключом для создания лекарств.

"Последние из нас": смотрите трейлер онлайн

"Доктор Кто"

Один из самых продолжительных сериалов за все времена рассказывает о приключениях Доктора - путешественника во времени. В разные периоды его сопровождают различные спутники, с которыми Доктор исследует время, пространство и решает непростые проблемы человечества.

"Доктор Кто": смотрите трейлер 15 сезона

"Клондайк"

Билл Гаскелл и Байрон Эпсейн – двое друзей-авантюристов, которые путешествуют на северо-запад Канады во время Клондайкской золотой лихорадки. На пути их ждут опасные персонажи, непредсказуемая погода и сложные условия.

"Клондайк": смотрите трейлер онлайн

"Рик и Морти"

Среди вариантов приключенческих сериалов также есть анимационные. Например, "Рик и Морти", что вращается вокруг членов семьи Смитов. Эксцентричный ученый Рик путешествует по параллельным мирам вместе со своим внуком Морти. Их приключения происходят регулярно, хоть у подростка из-за этого возникают проблемы.

"Рик и Морти": смотрите трейлер 7 сезона