Самая трудная задача – найти ленту, трейлер которой понравится. Часто на поиски тратится слишком много времени, поэтому потом уже ничего не хочется смотреть. Хорошие фильмы и сериалы на эти выходные – в материале.
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"Мэр Кингстауна"
- Год: 2021
- Рейтинг IMDb: 8.2
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 20
Семья МакЛаски проживает в городе Кингстаун, что в штате США Мичиган. Митч вместе с братьями Кайлом и Майком доставляет товары в тюрьму, помогает заключенным переводить деньги и занимается важными сделками. Связавшись с властями и преступниками, МакЛаски сталкиваются с жестокостью мира.
"Мэр Кингстауна": смотрите онлайн трейлер сериала
"Эми Уайнхаус: Back To Black"
- Год: 2024
- Рейтинг IMDb: 6.4
В этом биографическом фильме рассказывается о жизни Эми Уайнхауз – легендарной британской певицы. Сначала она просто исполняла джаз, а через некоторое время стала всемирно известной музыканткой. При жизни женщина получила пять премий "Грэмми" и побила рекорд Гиннеса.
"Эми Уайнхаус: Back To Black": смотрите онлайн трейлер фильма
"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами"
- Год: 2021
- Рейтинг IMDb: 7.7
- Количество сезонов: 3
- Количество серий: 24
Мир пережил страшную эпидемию, после которой женщины начали рожать детей, что становились гибридами. То есть имели в себе человеческие и животные черты. Некоторые люди начали преследовать таких малышей, ведь считали, что проблема может быть именно в них, а не в эпидемии. Один из детей, Гас, как-то знакомится с Джеппердом. Впереди у новых знакомых немало приключений.
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"Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами": смотрите онлайн трейлер сериала
"Мы – Lady Parts"
- Год: 2021
- Рейтинг IMDb: 8.2
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 12
События сериала разворачиваются вокруг мусульманской панк-группы, которая состоит только из женщин и развивается в Великобритании. Они исследуют культуру, чтобы достичь невероятного успеха в музыке.
"Мы – Lady Parts": смотрите онлайн трейлер сериала
"Эрик"
- Год: 2024
- Рейтинг IMDb: 7.0.
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 6
В главной роли – непревзойденный Бенедикт Камбербэтч. События сериала происходят в Нью-Йорке, когда на дворе 1980-е годы. Однажды мужчина обращается за помощью к копу, чтобы найти сына, которому всего девять лет. В то же время у отца разворачивается борьба со своими демонами.
"Эрик": смотрите онлайн трейлер сериала
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