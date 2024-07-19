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Искренне рекомендуем 5 добрых мультфильмов, которые обязательно надо включить своим детям

"Этот неловкий момент"

Год : 2015

: 2015 Жанр: комедия/романтика

В фильме рассказывается о двух друзьях, которые отправляются в путешествие на Корсику. Жен они оставляют дома, однако берут с собой дочерей, которым семнадцать лет. Так, завязываются романтические отношения между одной из девушек Луной и Лораном, который намного старше ее. Впоследствии мужчина хочет разойтись со спутницей, поэтому главная героиня рассказывает о нем отцу. Теперь последний должен найти Лорана, который соблазнил девушку.

"Этот неловкий момент": смотрите онлайн трейлер фильма

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер"

Количество сезонов : 1

: 1 Количество серий: 10

Главная героиня фильма – Джеки Говард, которая учится в старшей школе. Девушка живет в Манхэттене, однако ее жизнь кардинально меняется после трагической гибели родителей и старшей сестры. После этого она отправляется в деревню к подруге своей матери. В этой семье очень много детей, поэтому Джеки сложно находиться в таких условиях. Во время подготовки к поступлению в Пристон у девушки неожиданно появляются поклонники.

"Моя жизнь с мальчиками Уолтер": смотрите онлайн трейлер сериала

"Билет в рай"

Год : 2022

: 2022 Жанр: комедия/романтика

Рен Бетлер окончила университет, что располагается в Чикаго. Теперь она вместе с лучшей подругой Лили едет на Бали. Там последняя знакомится с мужчиной, за которого хочет выйти замуж. Родители Лили разошлись, поэтому считают, что их дочь совершает ошибку. Вместе с этим влюбляется и Рен во время одного празднования на острове.

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"Билет в рай": смотрите онлайн трейлер фильма

"В Филадельфии всегда солнечно"

Количество сезонов : 16

: 16 Количество серий: 170

В сериале показаны четверо друзей, которые имеют паб, что совсем не приносит желаемых прибылей. Поведение героев также желает лучшего, поскольку они слишком самовлюбленные и аморальные. Несмотря на неудачи на работе, друзья не расстраиваются. Они постоянно попадают в смешные ситуации, которые подбрасывает жизнь.

"В Филадельфии всегда солнечно": смотрите онлайн трейлер сериала

"Королевство полной луны"

Год : 2012

: 2012 Жанр: романтика/комедия

События фильма разворачиваются в XX веке, на дворе 60-е годы. Однажды бесследно исчезают парень и девушка, которым двенадцать лет. Произошло это на острове возле Новой Англии, новость всколыхнула все местное население. Когда подростков находят, то хотят помешать их любви. Однако чувства молодых людей очень сильны.

"Королевство полной луны": смотрите онлайн трейлер фильма

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