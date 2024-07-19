Редакція Кіно 24 підкаже, що варто подивитися у відпустці. Зберігайте добірку легких фільмів та серіалів!

Щиро рекомендуємо 5 добрих мультфільмів, які обов'язково треба включити своїм дітям

"Цей незручний момент"

Рік : 2015

: 2015 Жанр: комедія/романтика

У фільмі розповідається про двох друзів, які відправляються у подорож на Корсику. Дружин вони залишають вдома, однак беруть з собою доньок, яким сімнадцять років. Так, зав'язуються романтичні стосунки між однією з дівчат Луною та Лораном, який набагато старший за неї. Згодом чоловік хоче розійтися з супутницею, тому головна героїня розповідає про нього батькові. Тепер останній хоче знайти Лорана, який спокусив дівчину.

"Цей незручний момент": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моє життя з Волтерами"

Кількість сезонів : 1

: 1 Кількість серій: 10

Головна героїня фільму – Джекі Говард, яка навчається у старшій школі. Дівчина мешкає у Манхеттені, однак її життя кардинально змінюється після трагічної загибелі батьків та старшої сестри. Після цього вона відправляється у село до подруги своєї матері. У цій родині дуже багато дітей, тому Джекі складно перебувати у таких умовах. Під час підготовки до вступу у Пристон у дівчини несподівано з'являються залицяльники.

"Моє життя з Волтерами": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Квиток до раю"

Рік : 2022

: 2022 Жанр: комедія/романтика

Рен Бетлер закінчила університет, що розташовується у Чикаго. Тепер вона разом з найкращою подругою Лілі їде на Балі. Там остання знайомиться з чоловіком, за якого хоче вийти заміж. Батьки Лілі розійшлися, тому вважають, що їхня донька коїть помилку. Разом з цим закохується й Рен під час одного святкування на острові.

Не пропустіть 3 комедії, які підійдуть для перегляду літніми вечорами з друзями

"Квиток до раю": дивіться онлайн трейлер фільму

"У Філадельфії завжди сонячно"

Кількість сезонів : 16

: 16 Кількість серій: 170

У серіалі показані четверо друзів, які мають паб, що зовсім не приносить бажаних прибутків. Поведінка героїв також бажає кращого, оскільки вони є занадто самозакоханими та аморальними. Попри невдачі на роботі, друзі не засмучуються. Вони постійно потрапляють у смішні ситуації, які підкидає життя.

"У Філадельфії завжди сонячно": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Королівство повного місяця"

Рік : 2012

: 2012 Жанр: романтика/комедія

Події фільму розгортаються у XX столітті, надворі 60-ті роки. Одного разу безвісти зникають хлопець та дівчина, яким дванадцять років. Сталося це на острові біля Нової Англії, новина сколихнула все місцеве населення. Коли підлітків знаходять, то хочуть завадити їхньому коханню. Однак почуття молодих людей є дуже сильними.

"Королівство повного місяця": дивіться онлайн трейлер фільму

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