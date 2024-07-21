Кіно 24 розповість про те, що фанати Netflix можуть переглянути на платформі з наступного тижня. Від популярних фільмів минулих років до нових серіалів – кожен знайде свій варіант.

Дивіться також Поки в очікуванні продовження: 4 фільми у стилі "Диявол носить Прада"

"Декамерон" – 25 липня

Події серіалу розгортаються в Італії. Дворяни вирішують перечекати епідемію, а тому зачиняються разом зі слугами на віллі. Їхній розкішний відпочинок швидко перетворюється на хаос та гру на виживання.

"Декамерон": дивіться трейлер онлайн

"Еліта" – 26 липня

Іспанський драматичний серіал розповідає про елітну середню школу Лас Енсінас. Там розвиваються стосунки між трьома підлітками, які вступають до школи, та їхніми однокласниками. 26 липня планується вихід восьмого сезону, який стане завершальним.

"Еліта" 8 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Жодних перемовин" – 26 липня

Мексиканський фільм розповідає про Алана Біндера – вмілого перемовника щодо заручників, якого вважають одного з найкращим у країні. Президента та його дружину викрадають, при цьому злочинець готовий говорити тільки з Аланом. Так у чоловіка розпочинається вирішальна справа.

"Жодних перемовин": дивіться трейлер онлайн

"Чоловік на ім'я Отто" – 27 липня

Відомий фільм з Томом Генксом у головній ролі нарешті можна буде переглянути на Netflix. Це кіноадаптація роману Фредріка Бакмана "Чоловік на ім'я Уве". Стрічка розповідає про чоловіка, який втратив смак життя після смерті дружини. Коли його сусідами стає щаслива молода пара, життя Отто змінюється.

"Чоловік на ім'я Отто": дивіться трейлер онлайн

"Вавилон" – 28 липня

Події фільму відбуваються у Голлівуді 20-х років. Жанр кіно зникає, бо технології дозволяють озвучувати фільми. Зірка німого кіно Джек Конрад повинен вражати, щоб залишатись на плаву. Тоді як молода Неллі Ларой хоче стати знаменитою акторкою. Фільм вийшов 2022 року та здобув кілька нагород.

"Вавилон": дивіться трейлер онлайн