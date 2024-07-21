Кино 24 расскажет о том, что фанаты Netflix могут пересмотреть на платформе со следующей недели. От популярных фильмов прошлых лет до новых сериалов – каждый найдет свой вариант.

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"Декамерон" – 25 июля

События сериала разворачиваются в Италии. Дворяне решают переждать эпидемию, а потому закрываются вместе со слугами на вилле. Их роскошный отдых быстро превращается в хаос и игру на выживание.

"Декамерон": смотрите трейлер онлайн

"Элита" – 26 июля

Испанский драматический сериал рассказывает об элитной средней школе Лас Энсинас. Там развиваются отношения между тремя подростками, которые поступают в школу, и их одноклассниками. 26 июля планируется выход восьмого сезона, который станет завершающим.

"Элита" 8 сезон: смотрите трейлер онлайн

"Никаких переговоров" – 26 июля

Мексиканский фильм рассказывает об Алане Биндер – умелого переговорщика по заложникам, которого считают одним из лучшим в стране. Президента и его жену похищают, при этом преступник готов говорить только с Аланом. Так у мужчины начинается решающее дело.

"Никаких переговоров": смотрите трейлер онлайн

"Мой ужасный сосед" – 27 июля

Известный фильм с Томом Хэнксом в главной роли наконец можно будет посмотреть на Netflix. Это киноадаптация романа Фредрика Бакмана "Человек по имени Уве". Лента рассказывает о мужчине, который потерял вкус жизни после смерти жены. Когда его соседями становится счастливая молодая пара, жизнь Отто меняется.

"Мой ужасный сосед": смотрите трейлер онлайн

"Вавилон" – 28 июля

События фильма происходят в Голливуде 20-х годов. Жанр кино исчезает, потому что технологии позволяют озвучивать фильмы. Звезда немого кино Джек Конрад должен поражать, чтобы оставаться на плаву. Тогда как молодая Нелли Ларой хочет стать знаменитой актрисой. Фильм вышел в 2022 году и получил несколько наград.

"Вавилон": смотрите трейлер онлайн