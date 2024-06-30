Найважче завдання – знайти стрічку, трейлер якої сподобається. Часто на пошуки витрачається занадто багато часу, тому потім вже нічого не хочеться дивитися. Хороші фільми та серіали на ці вихідні – у матеріалі.

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"Мер Кінґстауна"

Рік: 2021

2021 Рейтинг IMDb: 8.2

8.2 Кількість сезонів: 2

2 Кількість серій: 20

Родина МакЛаскі проживає у місті Кінґстаун, що у штаті США Мічиган. Мітч разом з братами Кайлом і Майком доставляє товари у тюрму, допомагає ув'язненим переказувати гроші та займається важливими угодами. Зв'язавшись з владою та злочинцями, МакЛаскі стикають із жорстокістю світу.

"Мер Кінґстауна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Емі Вайнгауз: Back To Black"

Рік: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 6.4

У цьому біографічному фільмі розповідається про життя Емі Вайнгауз – легендарної британської співачки. Спершу вона просто виконувала джаз, а через деякий час стала всесвітньо відомою музиканткою. За життя жінка отримала п'ять премій "Ґреммі" та побила рекорд Гіннеса.

"Емі Вайнгауз: Back To Black": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ласун"

Рік: 2021

2021 Рейтинг IMDb: 7.7

7.7 Кількість сезонів: 3

3 Кількість серій: 24

Світ пережив страшну епідемію, після якої жінки почали народжувати дітей, що ставали гібридами. Тобто мали у собі людські й тваринні риси. Деякі люди почали переслідувати таких малюків, адже вважали, що проблема може бути саме у них, а не в епідемії. Один із дітей, Ґас, якось знайомиться з Джеппердом. Попереду у нових знайомих чимало пригод.

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"Ласун": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ми – Lady Parts"

Рік: 2021

2021 Рейтинг IMDb: 8.2

8.2 Кількість сезонів: 2

2 Кількість серій: 12

Події серіалу розгортаються навколо мусульманського панк-гурту, який складається лише з жінок та розвивається у Великобританії. Вони досліджують культуру, щоб досягнути неймовірного успіху у музиці.

"Ми – Lady Parts": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Ерік"

Рік: 2024

2024 Рейтинг IMDb: 7.0.

7.0. Кількість сезонів: 1

1 Кількість серій: 6

У головній ролі – неперевершений Бенедикт Камбербетч. Події серіалу відбуваються у Нью-Йорку, коли надворі 1980-ті роки. Одного разу чоловік звертається за допомогою до копа, аби знайти сина, якому всього дев'ять років. Водночас у батька розгортається боротьба зі своїми демонами.

"Ерік": дивіться онлайн трейлер серіалу

Крім цих стрічок, також рекомендуємо переглянути серіал "Стати Карлом Лагерфельдом", фільми "Хітмен" та "Я в порядку?". Ознайомлюйтеся з сюжетами й трейлерами та обирайте, чим розбавити ці та наступні вихідні.