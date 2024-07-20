У нашому матеріалі на Кіно 24 ми зібрали три високорейтингові серіали. Вони гарантовано забезпечать вам найкращі враження і триматимуть в напрузі до самого кінця.
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"Шьоґун"
На початку XVI століття англійське судно потерпає катастрофу неподалік від берегів Японії. Члени екіпажу, які вижили, серед яких лоцман Джон Блекторн, потрапляють у полон. Впливовий князь Торанага бере Блекторна, обізнаного у географії, математиці та військових справах, під свою опіку.
Поступово англієць освоює суворі самурайські закони, вивчає японську мову та глибше заглиблюється в психологію цілковито чужого для нього європейського світогляду.
"Шьоґун": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Маленький вогник"
На основі надзвичайної історії реальної події, серіал розповідає про Міп Ґіс, голландку, яка з величезним ризиком для власного життя приховувала родину Анни Франк від нацистських переслідувань протягом двох років під час Другої світової війни.
"Маленький вогник": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Дім ніндзя"
Сюжет зосереджується на сім'ї. Багато років тому вони відмовились від небезпечного життя у тіні. Тепер ця сім'я, яка зазнала нещастя, повинна знову згадати, як бути справжніми ніндзями, щоб зупинити нові загрози.
"Дім ніндзя": дивіться онлайн трейлер серіалу
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