В материале Кино 24 смотрите список фильмов, которые стоят вашего внимания в июле. Выбирайте ленту и ожидайте премьеры, чтобы насладиться замечательной премьерной лентой.

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Что посмотреть в кино в июле 2024 года

"Гадкий Я 4"

Для Гру и его девочек открывается новый этап жизни, поскольку они радуются присоединению к своей семье нового члена – младшего Гру, который умеет весело шутить над папой. Однако перед героями возникает новый вызов в виде опасного противника, и теперь их семью ждет огромное противостояние, что обещает быть полным юмора и увлекательных приключений!

"Гадкий Я 4": смотрите онлайн трейлер фильма

"Забери меня на Луну"

Когда имидж NASA стал на грани краха, изобретательный маркетолог Келли Джонс взялась за беспрецедентную промо-кампанию, чтобы спасти ситуацию. Это значительно усложнило работу всей команде NASA над высадкой. Однако когда Белый Дом решил, что миссия слишком важна, чтобы провалить ее, Келли поручили сыграть фальшивое приземление как запасной план. Так началась бескомпромиссная борьба за первенство.

"Забери меня на Луну": смотрите онлайн трейлер фильма

"Крепостная"

Это история Ягны - молодой женщины, проживавшей в польском селе в конце 19 века. В среде, где постоянные сплетни и вражда между богатыми и бедными, только гордость за родную землю, преданность колоритным традициям и глубоко укоренившийся патриархат удерживают людей вместе.

Выбрав собственный путь жизни, Ягна оказывается между противоречивыми желаниями богатого фермера села, его старшего сына и влиятельных мужчин в обществе. Сопротивление Ягны ведет к трагическому столкновению с сельским сообществом.

"Крепостная": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дэдпул и Росомаха"

Этот американский супергеройский фильм основывается на комиксах, созданных Робом Лайфелдом и Фабианом Нициези для издательства Marvel Comics. Он является сиквелом к картине "Дэдпул 2" и входит в кинематографическую вселенную Marvel.

"Дэдпул и Росомаха": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди других премьер фильмов в июле 2024 года будут: "Адский серфинг", "Не ожидайте многого от конца света", "Смерчи", "Предательница", "Виджа. Потустороннее измерение", "МАХХХХИН".

Выбирайте своего фаворита и наслаждайтесь просмотром уже совсем скоро.