У матеріалі Кіно 24 дивіться список фільмів, які вартують вашої уваги у липні. Обирайте стрічку та очікуйте прем'єри, аби насолодитися чудовою прем'єрною стрічкою.

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Що подивитись у кіно в липні 2024

"Нікчемний Я 4"

Для Ґру та його дівчаток відкривається новий етап життя, оскільки вони радіють приєднанню до своєї сім'ї нового члена – молодшого Ґру, який вміє весело жартувати над татом. Однак перед героями постає новий виклик у вигляді небезпечного супротивника, і тепер їх родину чекає величезне протистояння, що обіцяє бути сповнене гумору та захопливих пригод!

"Нікчемний Я 4": дивіться онлайн трейлер фільму

"Забери мене на Місяць"

Коли імідж NASA став на межі краху, винахідлива маркетологиня Келлі Джонс взялася за безпрецедентну промо-кампанію, щоб врятувати ситуацію. Це значно ускладнило роботу всій команді NASA над висадкою. Проте коли Білий Дім вирішив, що місія надто важлива, щоб провалити її, Келлі доручили зіграти фальшиве приземлення як запасний план. Так почалася безкомпромісна боротьба за першість.

"Забери мене на Місяць": дивіться онлайн трейлер фільму

"Кріпачка"

Це історія Ягни — молодої жінки, що проживала в польському селі наприкінці 19 століття. В середовищі, де постійні плітки й ворожнеча між багатими та бідними, лише гордість за рідну землю, відданість колоритним традиціям і глибоко укорінений патріархат утримують людей разом.

Обравши власний шлях життя, Ягна опиняється між суперечливими бажаннями найбагатшого фермера села, його старшого сина та впливових чоловіків у громаді. Спротив Ягни веде до трагічного зіткнення з сільською спільнотою.

"Кріпачка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Дедпул і Росомаха"

Цей американський супергеройський фільм ґрунтується на коміксах, створених Робом Лайфелдом та Фабіаном Ніцієзі для видавництва Marvel Comics. Він є сиквелом до картини "Дедпул 2" і входить до кінематографічного всесвіту Marvel.

"Дедпул і Росомаха": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед інших прем'єр фільмів у липні 2024 року будуть: "Пекельний серфінг", "Не очікуйте забагато від кінця світу", "Смерчі", "Зрадниця", "Віджа. Потойбічний вимір", "МАХХХІН".

Обирайте свого фаворита та насолоджуйтесь переглядом вже зовсім скоро.