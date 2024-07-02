У 2024 році Марго поділилася, що хотіла б покинути акторство на деякий час. Сталося це, коли на екрани вийшов фільм "Барбі", де у жінки була головна роль. У яких ще стрічках можна побачити Роббі, розповість Кіно 24.

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"Барбі" (2023)

Роль – Барбі

Партнером Марго Роббі у цьому фільмі став неперевершений канадський актор Раян Гослінг. У стрічці розповідається про усім відому іграшку – ляльку Барбі. У її голові – стильний одяг, красиві хлопці та ідеальне життя. Однак раптом все змінюється та Барбі задумується над серйозними та простими буденними проблемами. Після цього лялька потрапляє у реальний світ.

"Барбі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Фокус" (2015)

Роль – Джесс Баррретт

Якось досвідчений шахрай починає співпрацювати зі злодійкою, яка лише робить перші кроки у цій сфері. Згодом дівчині вдається добитися успіхів у нелегальному бізнесі. Під час спільної справи головні герої зближуються та починають зустрічатися. Однак романтика неабияк заважає роботі.

"Фокус": дивіться онлайн трейлер фільму

"Загін самогубців" (2016)

За сюжетом, урядове агентство починає співпрацювати зі злочинцями. Таємною організацією керує Аманда Воллер. Ув'язнені отримують шанс відправитися на свободу, але спершу мають виконати серйозну місію. На "Загін самогубців" чекають небезпечні випробування, але його учасники не бояться.

Роль – Гарлі Квінн

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"Загін самогубців": дивіться онлайн трейлер фільму

"Одного разу в… Голлівуді" (2019)

Роль – Шерон Тейт

Надворі літо 1969 року. Чоловік, на ім'я Чарльз Менсон, вбив багатьох людей у Лос-Анджелесі. Однією з жертв стала вагітна Шерон, яка вийшла заміж за популярного режисера. Рік та Кріс хотіли, аби жінка допомогла їм сконтактувати з чоловіком та відкрити шлях у кіно. Однак жахливий злочин кардинально змінює хід подій, а на шляху у героїв – вбивця.

"Одного разу в… Голлівуді": дивіться онлайн трейлер фільму

"Вовк з Волл-стріт" (2013)

Роль – Наомі Лапалья

Джордан Белфорт працював брокером у Нью-Йорку та був власником брокерської контори, яка вважалася однією з найбільших. У чоловіка було все: слава, гроші, веселе життя. Однак потім він потрапив у тюрму, адже скоїв чимало фінансових махінацій. Джордан позбувся наркотичної та алкогольної залежності, відсидів термін і пише книги, у яких розповідає про успіх.

"Вовк з Волл-стріт": дивіться онлайн трейлер фільму

Впевнені, що серед наших читачів є шанувальники неповторної Марго Роббі. Переглядайте фільми з відомою акторкою, які ви ще не бачили!