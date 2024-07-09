Обычно такие браки не заканчивались счастливо. В материале Кино 24 вы узнаете, кто из известных украинских актеров был женат на россиянах.

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Алексей Нагрудный

Алексей Нагрудный, известен своими ролями в сериалах "Женский доктор", "Никто не идеален", "Сердце матери" и других кинопроектах. Мужчина вспоминал, что познакомился с Ольгой Чурсивной во время съемок сериала "Сердцу не прикажешь", которые происходили в Украине.

Их отношения развивались довольно быстро, и они официально заключили брак. Нагрудный решил переехать к своей возлюбленной в Россию и не предлагал ей оставаться в Украине, хотя он имел стабильный доход и был очень известным в театральной среде. Однако после трех лет он все же вернулся домой, объяснив причину развода.

Начались забросы различных историй и быт, впоследствии 2008 год и моя остро выраженная проукраинская позиция. Конечно у меня начались конфликты. Четко чувствовалось, что мы по разные стороны баррикад,

– сказал Алексей Нагрудный.

Зоряна Марченко

Украинская актриса Зоряна Марченко была замужем за российским актером Александром Ведменским. В течение примерно двух лет она проживала в Москве и там родила дочь Агату. Теперь звезда сериала "Просто Надежда" живет в Украине, тогда как отец ее ребенка остался в России и открыто поддерживает войну.

Виталий Салий

Недавно Виталий Салий объявил о завершении отношений с российской актрисой Анной Арафьевой. Пара была вместе более десяти лет.

История нашей пары закончилась. Спасибо тебе за все невероятное, настоящее и прекрасное, что было. И наши пути все равно всегда будут пересекаться в один путь – путь нашего сына Даниила. Поэтому, шагаем дальше,

– написал актер.

Сейчас украинские актеры наслаждаются счастливыми отношениями, живя в Украине. Алексей Нагрудный стал отцом второго сына, а Зоряна Марченко воспитывает свою дочь и отмечает, что имеет любимого человека. Что касается Виталия Салия, он недавно развелся, поэтому пока его личная жизнь остается неизвестной.