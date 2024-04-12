Иногда зрители просто не могут представить, какой ценой снималась та или иная сцена. В материале Кино 24 узнаете о моментах со съемок фильмов, которые вас просто шокируют.

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"Титаник"

Видимо, никто не догадывается, что во время съемок культового фильма "Титаник" актриса, игравшая главную героиню едва не погибла. Когда Кейт Уинслет пыталась убежать от воды, затоплявшей нижние палубы корабля, едва не подверглась смертельной опасности.

По сценарию, актриса должна была бежать через коридор, который наполнялся водой, но на ее пути появились кованые решетки. Кейт зацепилась за них своим костюмом, который потянул ее вниз. Кейт едва не утонула, но члены съемочной группы вовремя вмешались и спасли ее.

"Титаник": смотрите онлайн трейлер фильма

"Миссия невыполнима 6: Последствия"

Еще один фильм, во время съемок которого чуть не случилась большая трагедия. Согласно сценарию, главный герой, Итан Хант (Том Круз), должен был перепрыгнуть с крыши высотного здания на другую крышу.

Актер, который всегда выполняет все трюки самостоятельно, решил это сделать без дублера. Однако он недостаточно рассчитал свои силы и отскочил вниз. Хотя Том Круз имел страховку, которая предотвратила ему получить серьезные травмы, он не смог избежать удара о стену, что привело к перелому костей голеностопного сустава.

"Миссия невыполнима 6: Последствия": смотрите онлайн трейлер фильма

"Иллюзия обмана"

Во время съемок этого фильма актриса Айла Фишер, исполнившая роль Хэнли Ривз, оказалась на грани гибели. Она должна была выполнить трюк с аквариумом и цепью, который был придуман Гарри Гудини.

В фильме героиня Айлы должна была освободиться от цепей и выбраться наверх. Однако цепь застряла, а Айла не могла освободиться. Она ударяла руками по стенкам аквариума, пытаясь привлечь внимание съемочной группы, но все думали, что это часть ее игры. Несмотря на это, звезда сумела добраться до кнопки быстрого освобождения, что спасло ее.

"Иллюзия обмана": смотрите онлайн трейлер фильма

Создание культовых лент всегда является нелегким процессом. Однако эти фильмы создали при невероятно рискованных обстоятельствах. Поэтому неудивительно, что все кинокартины получили бешеный отклик от зрителей.