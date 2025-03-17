5 актерских пар, которые играли заклятых врагов в кино, но являются друзьями в реальной жизни

Когда талантливые актеры играют соперников в фильмах или сериалах, у зрителей часто складывается ложное впечатление, будто такие отношения у звезд и в реальной жизни. Но часто бывает наоборот – актеры сближаются на съемочной площадке и становятся друзьями.

Кино 24 расскажет об актерах, которые подружились в жизни несмотря на свои роли врагов. Это лишь доказывает их мастерство и талант.

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Том Фелтон и Руперт Гринт

Драко Мелфой и Рон Уизли были врагами в "Гарри Поттере" – ребята не избегали возможностей оскорбить или унизить друг друга при любой возможности.



Том Фелтон и Руперт Гринт / Фото с Реддита

Но на самом деле актеры стали близкими друзьями в реальной жизни. Они часто по-доброму шутят друг о друге, вместе посещают мероприятия и одевают забавные футболки.

Эмили Блант и Энн Хэтэуэй

В фильме "Дьявол носит Prada" Эмили Блант сыграла помощницу Миранды Пристли, которая пренебрежительно относится к новенькой Энди. Она ее постоянно критикует, в частности из-за стиля девушки. Но когда Энди удается удачно выполнять свою работу, Эмили начинает ей завидовать.



Эмили Блант и Энн Хэтэуэй / Кадр из фильма

Но вне экрана актрисы всегда очень мило и трогательно отзывались друг о друге. Хэтэуэй говорила, что подружилась с Эмили Блант.

Том Хиддлстон и Крис Хемсворт

Том Хиддлстон в фильмах Marvel сыграл роль бога Локи, а Крис Хемсворт – его брата Тора. Несмотря на семейную привязанность их отношения в фильме "Тор" крайне напряженные – Локи постоянно предает брата или даже стремится его уничтожить из-за зависти и желания самоутвердиться.



Том Хиддлстон и Крис Хемсворт / Кадр из фильма

В реальной жизни актеры дружат и считают, что именно эта химия вне экрана помогла им сыграть вражду в кино. А в соцсетях Хиддлстон даже называл своего коллегу братом.

Эндрю Скотт и Бенедикт Камбербэтч

Бенедикт Камбербэтч играет главного героя, а Эндрю Скотт – Джеймса Мориарти, заклятого врага Шерлока. Они воспринимают друг друга достойными соперниками, что делает их противостояние таким напряженным и драматичным.



Бенедикт Камбербэтч и Эндрю Скотт / Кадр из сериала

И сами актеры доказали, что не являются врагами в реальной жизни. В частности потому, что Эндрю Скотт стал гостем на свадьбе Камбербэтча и Софи Хантер в 2015 году. Они часто упоминают друг друга на различных мероприятиях и интервью.

Брайан Крэнстон и Джанкарло Эспозито

В сериале "Во все тяжкие" Крэнстон сыграл учителя химии Уолтера Уайта, который начал изготавливать наркотики, чтобы обеспечить семью. Эспозито сыграл Гаса Фринга, который был владельцем сети кафе и лаборатории метамфетамина. Сначала они сотрудничали, однако со временем эти отношения становились все более напряженными. В конце концов Гас умер от взрыва, который устроил Уолтер.



Брайан Крэнстон и Джанкарло Эспозито / Кадр из сериала

Но в жизни актеры являются близкими друзьями. После завершения сериала в 2013 году они продолжали поддерживать связь.