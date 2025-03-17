Кино 24 подготовил подборку лучших лент с Анджелиной Джоли, которые стоят просмотра. Эти фильмы демонстрируют различные грани таланта голливудской актрисы.

Не пропустите 6 лучших фильмов с Деми Мур, которая была в шаге от Оскара

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" (2001)

Археолог Лара Крофт обожает искать артефакты во всем мире. Однажды в своем доме она находит загадочные часы, а в тот же вечер их похищают. Девушка должна отправиться в опасное путешествие, чтобы найти старинный артефакт, способный управлять временем. И это стоит сделать до того, пока он не попадет в руки тайного ордена иллюминатов.

"Лара Крофт: Расхитительница гробниц" : смотрите трейлер фильма онлайн

"Прерванная жизнь" (1999)

После попытки самоубийства молодая девушка, по имени Сюзанна, попадает в психиатрическую больницу. Там она знакомится с Лизой, опасной пациенткой, которая бросает вызов системе. Личность новой знакомой не оставляет равнодушной Сюзанну, что приводит к сложным отношениям между ними.

"Прерванная жизнь": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мистер и миссис Смит" (2005)

Супруги Джон и Джейн Смит ведут обычный образ жизни. Они даже не подозревают, что оба работают наемными убийцами на организации, которые конкурируют между собой. Когда героям приказывают убить друг друга, их отношения превращаются в настоящую борьбу, которая в конце концов разжигает страсть.

"Мистер и миссис Смит": смотрите трейлер фильма онлайн

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"Особо опасен" (2008)

Однажды обычный офисный работник Уэсли Гибсон узнает, что его отец был профессиональным убийцей в таинственной организации. Об этом ему рассказывает загадочная незнакомка Фокс. Она становится его наставницей и учит убивать людей, используя невероятные навыки, в частности изменение траектории пуль. Однако впоследствии Уэсли понимает, что правда существенно отличается от того, что ему рассказали.

"Особо опасен" (2008): смотрите трейлер фильма онлайн

"Подмена" (2008)

В Лос-Анджелесе 1920-х годов сын одинокой матери Кристин Коллинз неожиданно исчезает. Женщина в течение длительного времени ищет ребенка, пока полиция не находит мальчика. Однако Кристин понимает, что это не ее сын, поэтому пытается бороться с несправедливостью.

"Подмена": смотрите трейлер фильма онлайн

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