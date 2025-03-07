Деми Мур после победы на "Золотом глобусе" была в шаге от Оскара, но там ее обошла Майки Мэдисон, которая стала лучшей актрисой. 24 Канал расскажет о лучших фильмах с Деми Мур, которые стоят просмотра.

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"Субстанция"

Этот фантастический триллер рассказывает историю Элизабет Спаркл, знаменитости, которую увольняют из телешоу. Поэтому она ищет способ, как подарить зрителям более молодую версию себя. Деми Мур сыграла ключевую роль в этой напряженной истории и была номинирована на Оскар.



Деми Мур в кино / Кадр из фильма

"Огни святого Эльма"

Фильм рассказывает о жизни группы друзей после выпуска из университета. Теперь они сталкиваются с различными проблемами и Деми Мур блестяще воплотила образ Джулс – роскошной, но уязвимой молодой женщины, которая борется со своими внутренними демонами. Эта роль помогла ей закрепиться в Голливуде.



Деми Мур в кино / Кадр из фильма

"Привидение"

Одна из самых знаковых романтических драм всех времен, в которой Деми Мур сыграла роль Молли – женщины, которая потеряла любимого. Но он не покидает ее даже после смерти. Фильм стал хитом благодаря неповторимому сочетанию различных жанров – драмы, мистики и романтики.



Деми Мур в кино / Кадр из фильма

"Непристойное предложение"

Громкий эротический триллер поднимает вопросы нравственности и любви. Деми Мур играет Диану – женщину, которой вместе с мужем предлагают миллион долларов за ночь с миллиардером. Химия актрисы с обоими мужчинами является невероятной, а фильм, который в то время вызвал много дискуссий, до сих пор остается одной из самых известных работ актрисы.



Деми Мур в кино / Кадр из фильма

"Что произошло прошлой ночью"

Эта романтическая комедия-драма рассказывает об отношениях двух молодых людей, которые встретились во время игры и попытались построить серьезные отношения. Деми Мур в роли Дебби прекрасно передала эмоции влюбленной женщины, которая пытается разобраться в своих чувствах.



Деми Мур в кино / Кадр из фильма

"Несколько хороших парней"

В этой напряженной драме Деми Мур предстала в роли решительного адвоката, которая помогает расследовать дело об убийстве в воинской части. Фильм поражает мощным сценарием и блестящей игрой актеров.



Деми Мур в кино / Кадр из фильма