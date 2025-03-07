Несмотря на это Тимоти Шаламе остается феноменом в современном Голливуде. От первых успешных ролей до последних хитов – 24 Канал собрал лучшие фильмы с актером.

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"Дюна"

Первая и вторая части этого фильма принесли Тимоти Шаламе широкую известность. В лентах он играет Пола Атрида, которого втягивают в межпланетный конфликт.

В первой части он убегает в пустыню Арракис, чтобы найти убежище у фременов. Во второй он становится лидером фременов и возглавляет восстание. Шаламе показывает эволюцию главного героя – от уязвимости до решительности.

"Дюна": смотрите трейлер онлайн

Напомним, лучшим актером по версии Оскара-2025 года стал Эдриан Броуди. Он сыграл главную роль в фильме "Бруталист".

"Маленькие женщины"

Фильм рассказывает о том, как взрослеют четыре сестры Марч в Новой Англии в 60-е годы. Каждая из них по-своему уникальна и особенная. Но всем одинаково приходится бороться с трудностями.

Тимоти Шаламе сыграл Лори Лоуренса – соседа семьи Марч, который стал частью жизни сестер. Актер идеально вписался в историю и показал выдающуюся игру. Он доказал, что способен выстроить химию с любым партнером.

"Маленькие женщины": смотрите трейлер онлайн

"Назови меня своим именем"

События драмы разворачиваются в Италии 1983 года, когда 17-летний Элио проводит лето на семейной вилле. Туда приезжает 24-летний Оливер, аспирант и ассистент отца Элио. Между ребятами начинается страстный, но напряженный роман.

Тимоти Шаламе сыграл Элио и максимально передал глубину и уязвимость персонажа. Это первые чувства, драматизм, внутренняя борьба подростка. За роль в этом фильме он впервые получил номинацию на Оскар.

"Назови меня своим именем": смотрите трейлер онлайн

"Целиком и полностью"

Это история первой любви между привлекательной женщиной и заядлым путешественником, у которых оказываются схожие взгляды на жизнь и склонность к преступлениям. Это может их и сблизить, и стать препятствием в отношениях.

Тимоти Шаламе появляется в роли Ли и мастерски изображает нежность, эмоциональность и сексуальность. Это уникальная история взросления и нетрадиционный способ рассказать о человеческой природе.

"Целиком и полностью": смотрите трейлер онлайн