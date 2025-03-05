За экшн-лентами стоит много работы – это не только интересный сюжет и яркая кульминация, но и каскадеры, изучение боевых искусств и различные трюки. 24 Канал собрал одни из высокорейтинговых фильмов в жанре экшна, о просмотре которых вы точно не пожалеете.
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"Крепкий орешек"
Полицейский Джон МакКлейн приезжает в Лос-Анджелес, чтобы провести Рождество с близкими. Но празднование прерывается, когда группа террористов захватывает небоскреб. МакКлейн, оказавшись в ловушке, ведет неравный бой с террористами, чтобы спасти заложников. Среди них – его жена.
"Крепкий орешек": смотрите трейлер онлайн
"Матрица"
Хакер Томас Андерсон, более известный как Нео, узнает, что мир, в котором он живет, – это иллюзия. Машины поработили человечество и получают из него энергию. Нео просыпается в реальном мире и вступает в борьбу с агентами Матрицы, пытаясь понять свое предназначение.
"Матрица": смотрите трейлер онлайн
"Выход Дракона"
Мастер боевых искусств Ли участвует в жестком турнире на острове, куда его приглашает бывший ученик Шаолиня – Хан. На самом деле школа искусств, куда позвали Ли, является маскировкой контрабандистов.
"Выход Дракона": смотрите трейлер онлайн
"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега"
Археолог и авантюрист Индиана Джонс получает задание найти драгоценную вещь раньше, чем это сделают его соперники. Вместе с бывшей возлюбленной он путешествует по миру, сталкиваясь с ловушками, противниками и мистическими силами.
"Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега": смотрите трейлер онлайн
"Семь самураев"
В феодальной Японии группа самураев соглашается защитить деревню крестьян от банды разбойников. В обмен на еду они тренируют местных жителей, чтобы подготовиться к неизбежному нападению и битве.
"Семь самураев": смотрите трейлер онлайн
"Убить Билла"
Наемную убийцу по прозвищу Невеста предают ее бывшие союзники, и она оказывается в коме. Очнувшись через несколько лет, она начинает кровавую месть, уничтожая одного за другим бывших товарищей, пока не доберется до главного врага – Билла.
"Убить Билла": смотрите трейлер онлайн
"На север через северо-запад"
Рекламного агента Роджера Торнгила ошибочно принимают за спецагента, которого придумали для отвода глаз. Он вынужден бежать от правительственных агентов и преступников, путешествуя по США, избегая смерти и одновременно не забывая о любви.
"На север через северо-запад": смотрите трейлер онлайн
"Скорость"
Безумный террорист после освобождения из полиции минирует лифт с пассажирами в небоскребе и требует 3 миллиона долларов выкупа. Но его планы срывают. Террорист устраивает еще одну попытку отомстить – вставляет бомбу в рейсовый автобус, который теперь не может остановиться.
"Скорость": смотрите трейлер онлайн
"Дикая банда"
Пока мир находится на грани Первой мировой, шайка грабителей на Диком Западе решают вспомнить молодость и отправиться на последнюю кровавую бойню.
"Дикая банда": смотрите трейлер онлайн
"Безумный Макс: Дорога гнева"
Макс Рокотански потерял жену, ребенка и свой дом из-за банды преступников. Теперь он готовится к мести – только это не позволило ему сойти с ума. Но когда и их уничтожили, а мир превратился в пустыню, человек учится выживать в новом мире.
"Безумный Макс: Дорога гнева": смотрите трейлер онлайн