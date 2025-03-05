За екшн-стрічками стоїть багато роботи – це не тільки цікавий сюжет і яскрава кульмінація, але й каскадери, вивчення бойових мистецтв та різноманітні трюки. 24 Канал зібрав одні з високорейтингових фільмів у жанрі екшну, про перегляд яких ви точно не пошкодуєте.

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"Міцний горішок"

Поліцейський Джон МакКлейн приїжджає до Лос-Анджелеса, щоб провести Різдво з близькими. Але святкування переривається, коли група терористів захоплює хмарочос. МакКлейн, опинившись у пастці, веде нерівний бій з терористами, щоб врятувати заручників. Серед них – його дружина.

"Міцний горішок": дивіться трейлер онлайн

"Матриця"

Хакер Томас Андерсон, більш відомий як Нео, дізнається, що світ, у якому він живе, – це ілюзія. Машини поневолили людство й одержують з нього енергію. Нео прокидається у реальному світі та вступає в боротьбу з агентами Матриці, намагаючись зрозуміти своє призначення.

"Матриця": дивіться трейлер онлайн

"Вихід Дракона"

Майстер бойових мистецтв Лі бере участь у жорсткому турнірі на острові, куди його запрошує колишній учень Шаоліня – Хан. Насправді школа мистецтв, куди покликали Лі, є маскуванням контрабандистів.

"Вихід Дракона": дивіться трейлер онлайн

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега"

Археолог і авантюрист Індіана Джонс отримує завдання знайти дорогоцінну річ раніше, ніж це зроблять його суперники. Разом із колишньою коханою він подорожує світом, стикаючись із пастками, супротивниками та містичними силами.

"Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега": дивіться трейлер онлайн

"Сім самураїв"

У феодальній Японії група самураїв погоджується захистити село селян від банди розбійників. В обмін на їжу вони тренують місцевих жителів, щоб підготуватися до неминучого нападу і битви.

"Сім самураїв": дивіться трейлер онлайн

"Убити Білла"

Найману вбивцю на прізвисько Наречена зраджують її колишні союзники, і вона опиняється в комі. Прокинувшись через кілька років, вона розпочинає криваву помсту, знищуючи одного за одним колишніх товаришів, поки не дістанеться до головного ворога – Білла.

"Убити Білла": дивіться трейлер онлайн

"На північ через північний захід"

Рекламного агента Роджера Торнгіла помилково приймають за спецагента, якого вигадали для відводу очей. Він змушений тікати від урядових агентів та злочинців, мандруючи США, уникаючи смерті та водночас не забуваючи про кохання.

"На північ через північний захід": дивіться трейлер онлайн

"Швидкість"

Божевільний терорист після звільнення з поліції мінує ліфт з пасажирами у хмарочосі й вимагає 3 мільйони доларів викупу. Та його плани зривають. Терорист влаштовує ще одну спробу помститися – вставляє бомбу в рейсовий автобус, який тепер не може зупинитися.

"Швидкість": дивіться трейлер онлайн

"Дика банда"

Поки світ перебуває на межі Першої світової, зграя грабіжників на Дикому Заході вирішують згадати молодість і вирушити на останню криваву бійню.

"Дика банда": дивіться трейлер онлайн

"Шалений Макс: Дорога гніву"

Макс Рокотанскі втратив дружину, дитину та сій дім через банду злочинців. Тепер він готується до помсти – лише це не дозволило йому зійти з розуму. Та коли і їх знищили, а світ перетворився в пустелю, чоловік вчиться виживати у новому світі.

"Шалений Макс: Дорога гніву": дивіться трейлер онлайн