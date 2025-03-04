24 Канал зібрав найкращі фільми 21 століття, які здатні вразити та налякати. Ці горори досягли неймовірного успіху, увійшли в спадщину та вплинули на інші стрічки цього жанру.

До слова 3 легендарні фільми з Кіраном Калкіном, який обігнав путініста Борисова на Оскарі-2025

"Пастка"

Талановитий темношкірий фотограф Кріс після пів року стосунків з коханою їде знайомитися з її батьками. Він хвилюється через те, що є афроамериканцем, але дівчина його лише заспокоює. Батьки й справді поводяться ввічливо та дружно. Але Кріса лякають садівник та економка, а ще дивна вечірка, на яку запрошують тільки особливих.

Це класичний фільм жахів та соціальний трилер, що також підіймає проблематику расизму. Цей горор став справжнім хітом і, схоже, він не виходить з актуальності й зараз.

"Пастка": дивіться трейлер онлайн

"Впусти мене"

Це драматичний фільм про 12-річного хлопчика Оскара, який живе в селі біля Стокгольма і змушений миритися з булінгом з боку однокласників. Якось він знайомиться з дівчинкою Елі, новою сусідкою. Вони швидко стають друзями. Оскар показує Елі, що таке любов, а вона вчить хлопчика сміливості. Та Елі незвичайна дівчинка – вона зізнається, що є вампіром.

Похмурий, але зворушливий фільм отримав фантастичні відгуки у багатьох країнах і показав вампірів в іншому образі. Він потрапив на перші місця у списках найкращих горорів в іменитих виданнях.

"Впусти мене": дивіться трейлер онлайн

"Спадковість"

Фільм розповідає про Енні Грехем, яка тільки-но втратила матір. Жінка мала непростий характер, але й після її смерті сім'я не знайшла спокою. У домі почали коїтись дивні речі, а могилу покійної спаплюжили невідомі люди. Усі члени родини відчувають, нібито у спадок їм передалося щось моторошне.

Це моторошний погляд на сімейні проблеми, де поєдналось горе, гротеск та історія про привидів. Фільм варто дивитися навіть кілька разів, щоб звернути увагу на всі деталі та неймовірну кульмінацію.

"Спадковість": дивіться трейлер онлайн