По-друге, церемонія привернула увагу через скандальну номінацію російського актора Юрія Борисова, відомого своїми проросійськими поглядами та підтримкою путінського режиму. На щастя, ця ситуація не завершилася перемогою для Борисова. Перемогу за найкращу чоловічу роль другого плану отримав Кіран Калкін.

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3 легендарні фільми з Кіраном Калкіном

"Справжній біль"

Цей фільм став значною подією для кінематографічного світу, адже саме за свою роль у ньому актор Кіран Калкін отримав престижну статуетку Оскара у 2025 році.

За сюжетом фільму, кузени Девід і Бенджі, які є родичами по різних лініях, вирішують возз'єднатися для спільної подорожі по Польщі. Метою їх подорожі стає вшанування пам'яті своєї улюбленої бабусі, яка залишила значний слід у їхньому житті. Однак, попри благі наміри, подорож стає зовсім не такою легкою, як вони спочатку планували.

"Справжній біль": дивіться онлайн трейлер фільму

"Велетень"

Історія починається з того, як двоє зовсім різних хлопців, Макс і Кевін, несподівано зустрічаються і через це змінюють не тільки своє життя, а й долі один одного. Вони були абсолютно різними. Макс – мовчазний, сором'язливий, незграбний і відчужений. Він був занадто тихим і нерішучим, щоб захищати себе або брати участь у соціальному житті класу.

Кевін, навпаки, був маленьким і кмітливим хлопчиком, але його розум і винахідливість не могли допомогти йому уникнути постійного насмішкуватого ставлення однокласників. Його фізичний стан ще більше ускладнював ситуацію – Кевін страждав від невиліковної хвороби.

"Велетень": дивіться онлайн трейлер фільму

Попри свої різниці, обидва хлопці мали спільну проблему: вони стали постійними об'єктами для глузувань і знущань з боку своїх однолітків. Вони відчували себе самотніми та непотрібними серед інших, як ніби світ навколо них не помічав і не розумів їх. У їхніх душах зріло бажання щось змінити, але ніхто з них не знав, як саме це зробити.

Але тоді трапилася несподівана подія – містична зустріч, яка змінила все. Макс і Кевін, об'єднавши свої сили, вирішили більше не залишатися безпорадними та протистояти несправедливості, що панувала в їхньому оточенні.

"Скотт Пілігрим проти всіх"

Скотт Пілігрім – 22-річний хлопець, чия життєва філософія здається простою й безтурботною. Він – бас-гітарист, але, на жаль, його музична кар'єра поки не принесла бажаних результатів.

Скотт ледачий, нічого не прагне кардинально змінювати у своєму житті й, здавалося б, повністю задоволений своєю роллю у світі: він проводить час за комп'ютерними іграми, безтурботно гуляє містом і не намагається стати частиною чогось більшого.

"Скотт Пілігрим проти всіх": дивіться онлайн трейлер фільму

Для нього життя складається з дрібних задоволень і спокійних буднів, і він абсолютно не впадає у відчай, навіть якщо все навколо здається стоїть на місці.

Але все змінюється, коли він зустрічає дівчину своєї мрії.