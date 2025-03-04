Во-вторых, церемония привлекла внимание из-за скандальной номинации российского актера Юрия Борисова, известного своими пророссийскими взглядами и поддержкой путинского режима. К счастью, эта ситуация не завершилась победой для Борисова. Победу за лучшую мужскую роль второго плана получил Киран Калкин.

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3 легендарных фильма с Кираном Калкином

"Настоящая боль"

Этот фильм стал значительным событием для кинематографического мира, ведь именно за свою роль в нем актер Киран Калкин получил престижную статуэтку Оскара в 2025 году.

По сюжету фильма, кузены Дэвид и Бенджи, которые являются родственниками по разным линиям, решают воссоединиться для совместного путешествия по Польше. Целью их путешествия становится почтение памяти своей любимой бабушки, которая оставила значительный след в их жизни. Однако, несмотря на благие намерения, путешествие становится совсем не таким легким, как они изначально планировали.

"Настоящая боль": смотрите онлайн трейлер фильма

"Великан"

История начинается с того, как двое совершенно разных парней, Макс и Кевин, неожиданно встречаются и из-за этого меняют не только свою жизнь, но и судьбы друг друга. Они были абсолютно разными. Макс – молчаливый, застенчивый, неуклюжий и отчужденный. Он был слишком тихим и нерешительным, чтобы защищать себя или участвовать в социальной жизни класса.

Кевин, наоборот, был маленьким и сообразительным мальчиком, но его ум и находчивость не могли помочь ему избежать постоянного насмешливого отношения одноклассников. Его физическое состояние еще больше усложняло ситуацию – Кевин страдал от неизлечимой болезни.

"Великан": смотрите онлайн трейлер фильма

Несмотря на свои разницы, оба парня имели общую проблему: они стали постоянными объектами для насмешек и издевательств со стороны своих сверстников. Они чувствовали себя одинокими и ненужными среди других, как будто мир вокруг них не замечал и не понимал их. В их душах зрело желание что-то изменить, но никто из них не знал, как именно это сделать.

Но тогда случилось неожиданное событие – мистическая встреча, которая изменила все. Макс и Кевин, объединив свои силы, решили больше не оставаться беспомощными и противостоять несправедливости, царившей в их окружении.

"Скотт Пилигрим против всех"

Скотт Пилигрим – 22-летний парень, чья жизненная философия кажется простой и беззаботной. Он – бас-гитарист, но, к сожалению, его музыкальная карьера пока не принесла желаемых результатов.

Скотт ленив, ничего не стремится кардинально менять в своей жизни и, казалось бы, полностью доволен своей ролью в мире: он проводит время за компьютерными играми, беззаботно гуляет по городу и не пытается стать частью чего-то большего.

"Скотт Пилигрим против всех": смотрите онлайн трейлер фильма

Для него жизнь состоит из мелких удовольствий и спокойных будней, и он совершенно не отчаивается, даже если все вокруг кажется стоит на месте.

Но все меняется, когда он встречает девушку своей мечты.