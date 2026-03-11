4 выдающихся актера, ставших настоящими рекордсменами Оскара

Есть немало актеров, которые только мечтают получить желанную статуэтку Оскара. В то же время есть и те, кто уже стал настоящими рекордсменами этой престижной кинопремии.

Они неоднократно выходили на сцену церемонии, чтобы принять награду, поэтому на их полках уже давно стоит не одна статуэтка за роли в фильмах. В материале 24 Канала накануне 98-й церемонии Оскара рассказываем об актерах, которые получили больше всего побед и стали настоящими рекордсменами премии.

Смотрите также 5 талантливых актеров, которые ни разу не получали желанную статуэтку Оскара

Какие актеры стали настоящими рекордсменами Оскара?

Кэтрин Хепберн – 12 номинаций, (4 премии)

Актриса является настоящей рекордсменкой премии Оскар, ведь получила четыре золотые статуэтки за роли в фильмах "Ранняя слава", "Угадай, кто придет на обед", "Лев зимой" и "На золотом озере". Кроме того, Кэтрин Хепберн была номинирована на премию 12 раз.

Ингрид Бергман – 7 номинаций (3 премии)

Ингрид Бергман получила три статуэтки Оскар за роли в фильмах "Газовый свет", "Анастасия" и "Убийство в "Восточном экспрессе"". Ее отмечали в категориях "Лучшая женская роль" и "Лучшая женская роль второго плана". В целом актриса имеет семь номинаций на премию Оскар.

Дэниел Дэй-Льюис – 6 номинаций (3 премии)

Дэниел Дэй-Льюис трижды получал Оскар за лучшую мужскую роль. Его награждали за роли в фильмах "Моя левая нога", "Нефть" и "Линкольн". В общем актера шесть раз номинировали на премию.

Мерил Стрип – 21 номинация (3 премии)

Мерил Стрип является рекордсменкой по количеству номинаций на премию Оскар, однако саму статуэтку она получала трижды – за роли в фильмах "Крамер против Крамера", "Выбор Софи" и "Железная леди".