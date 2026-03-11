4 видатні актори, які стали справжніми рекордсменами Оскара
- Кетрін Гепберн отримала 4 Оскара та була номінована 12 разів.
- Меріл Стріп має 21 номінацію та 3 перемоги на Оскарі.
Є чимало акторів, які лише мріють отримати омріяну статуетку Оскара. Водночас є й ті, хто вже став справжніми рекордсменами цієї престижної кінопремії.
Вони неодноразово виходили на сцену церемонії, щоб прийняти нагороду, тож на їхніх полицях уже давно стоїть не одна статуетка за ролі у фільмах. У матеріалі 24 Каналу напередодні 98-ї церемонії Оскара розповідаємо про акторів, які здобули найбільше перемог і стали справжніми рекордсменами премії.
Які актори стали справжніми рекордсменами Оскара?
Кетрін Гепберн – 12 номінацій, (4 премії)
Акторка є справжньою рекордсменкою премії Оскар, адже отримала чотири золоті статуетки за ролі у фільмах "Рання слава", "Вгадай, хто прийде на обід", "Лев узимку" та "На золотому озері". Крім того, Кетрін Гепберн була номінована на премію 12 разів.
Інгрід Бергман – 7 номінацій (3 премії)
Інгрід Бергман отримала три статуетки Оскар за ролі у фільмах "Газове світло", "Анастасія" та "Вбивство у "Східному експресі"". Її відзначали у категоріях "Найкраща жіноча роль" та "Найкраща жіноча роль другого плану". Загалом акторка має сім номінацій на премію Оскар.
Деніел Дей-Льюїс – 6 номінацій (3 премії)
Деніел Дей-Льюїс тричі здобував Оскар за найкращу чоловічу роль. Його нагороджували за ролі у фільмах "Моя ліва нога", "Нафта" та "Лінкольн". Загалом актора шість разів номінували на премію.
Меріл Стріп – 21 номінація (3 премії)
Меріл Стріп є рекордсменкою за кількістю номінацій на премію Оскар, однак саму статуетку вона отримувала тричі – за ролі у фільмах "Крамер проти Крамера", "Вибір Софі" та "Залізна леді".