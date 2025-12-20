7 известных актеров, которые отказались от ролей в рождественских фильмах, ставших легендарными

В преддверии праздников настоящие киноманы всегда выбирают для просмотра фильмы, которые из года в год создают по-настоящему праздничное настроение. Многие уже привыкли наблюдать за знакомыми лицами, которые не надоедают каждый год.

Однако интересно, что эти роли могли исполнять совершенно другие актеры, если бы они согласились. В материале 24 Канала со ссылкой на издание ТаблоID рассказываем об актерах, которые отказались от ролей в фильмах, что впоследствии стали по-настоящему культовыми.

Рекомендуем Для тех, кто не любит "Гарри Поттера": что посмотреть перед Рождеством всей семьей

Какие известные актеры отказались от ролей, которые впоследствии стали легендарными?

Роберт Де Ниро

Как выяснилось, Роберт Де Ниро мог сыграть одного из "мокрых бандитов" в фильме "Один дома". Именно ему в первую очередь предлагали эту роль, однако тогда актер отказался. Неизвестно, имела бы лента такой же успех, если бы он принял участие в съемках. Ведь сегодня трудно представить кого-то на месте Джо Пеши.

Билл Мюррей

Настоящей классикой в период рождественских праздников является новогодняя комедия "Плохой Санта". Однако мало кто знает, что актер Билл Мюррей мог сыграть главную роль ворчливого персонажа. Эта роль была буквально написана для него, однако именно в тот период он снимался в фильме "Трудности перевода", поэтому образ в ленте воплотил Билли Боб Торнтон.

Чеви Чейз

Еще один актер, который отказался от роли в фильме, что впоследствии стал легендарным из-за своей занятости, – это Чеви Чейз. Проблемы с графиком помешали ему согласиться на роль Скотта в комедии "Санта Клаус".

Герои любимых фильмов учат не сдаваться и идти к своей цели, несмотря на все. Они мотивируют испытать свои силы и достигать желаемого. Почувствовать победу на вкус можно также благодаря лицензионному онлайн-казино Slots City. Здесь удобный функционал, широкий выбор игр и лояльная система бонусов.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри Ліцензія на продовження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 16 лютого 2021 року, видана ТОВ "ГЕЙМДЕВ" на підставі Рішення КРАІЛ від 10 лютого 2021 року №47. Акція "Новорічний батл" діє з 1 грудня 2025 по 25 січня 2026 року.

Кэти Холмс

Одним из самых любимых ромкомов рождественско-новогоднего периода среди настоящих киноманов является фильм 2003 года "Эльф". Как выяснилось, роль возлюбленной главного героя, которую воплотила Зои Дешанель, могла сыграть Кэти Холмс.

Эдди Мерфи

Легендарный фильм "Как Гринч украл Рождество" мог иметь совсем другой вид, если бы роль зеленошерстного ненавистника Рождества досталась не Джиму Керри, а Эдди Мерфи, которого также рассматривали на главную роль. Однако, к счастью, образ Гринча таки воплотил Джим Керри, и это, вероятно, было одним из самых правильных решений кинотворцов.

Робин Уильямс

Настоящей классикой рождественско-новогоднего периода является просмотр фильмов о "Гарри Поттере". Как выяснилось, актер Робин Уильямс просил кинотворцов и Джоан Роулинг позволить ему сыграть Рубеуса Хегрида. Однако тщетно, ведь писательница настаивала, чтобы все актеры были британцами или ирландцами. Поэтому эта роль Робину Уильямсу не досталась.

Аль Пачино

Неожиданно, но роль в фильме "Крепкий орешек" мог сыграть не Брюс Уиллис, а Аль Пачино. Однако актер отказался, и роль таки досталась Брюсу Уиллису, который появился и в четырех продолжениях ленты.