Среди них: Римма Зюбина, Ахтем Сеитаблаев и другие. В материале Кино 24 рассказываем, кто еще вошел в этот список и какую политическую позицию они занимали еще десять лет назад.

Смотрите также Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, что достойны внимания

Ахтем Сейтаблаев

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения, Ахтем Сеитаблаев, начал набирать значительную популярность в 2013 году. С начала 2014 года и до сих пор он активно выражает свою политическую позицию. Сеитаблаев стал не только одним из пятерки актеров, которые отказались взаимодействовать с российским кинематографом еще в 2014 году. А и тем кинодеятелем, который взял в руки оружие и защищает наше государство.

Ирма Витовская

Ирма проявляет политическую активность еще с 2004 года. Она выражала свою поддержку Оранжевой Революции и отдавала свой голос в пользу Виктора Ющенко. В 2012 году она участвовала и выступала как активистка на Языковом Майдане. В течение 2014 года она присоединилась к активистам Революции Достоинства.

После враждебной агрессии России против Украины, Ирма Витовская отказалась от сотрудничества с российскими кинопроизводителями и сегодня может гордиться своей однозначной позицией.

Римма Зюбина

В 2014 году Римма Зюбина официально объявила о своем решении прекратить сотрудничество с кино- и телепроизводствами, имеющими связи с Россией. Кроме этого, она отказалась от государственного звания "Заслуженная артистка", рассматривая его как награду советского периода.

На сегодня актриса признает, что ее телефонная книга и социальное окружение изменились еще 10 лет назад, поэтому она не понимает, как в прошлом можно было не сделать выводы относительно России и еще тогда не принять сознательной политической позиции.

Ада Роговцева

Ее выдающиеся способности не ограничиваются только актерским талантом, но также признаются в роли важной гражданской личности. Украинцам стоит брать Аду в пример, поскольку сразу после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины, Роговцева признала Россию государством-агрессором. В течение российско-украинской войны она активно поддерживала бойцов, организовывала благотворительные концерты и собирала средства для украинских военных больниц.

Начиная с апреля 2022 года, актриса утверждает, что оккупанты никогда не смогут оправдаться за преступления, которые совершили в Киевской области и других регионах Украины.

Виктория Билан-Ращук

Актриса театра и кино, а также боец батальона "Свобода", посвятила 24 года своей кинокарьере. Ее преданность военному делу была очевидной еще 10 лет назад, и, оценивая сегодняшние действия Виктории, можно смело утверждать, что ее позиция только подтвердилась.

В настоящее время она активно занимается организационными вопросами в батальоне "Свобода", волонтерит и отправляет необходимые вещи на передовую в горячие точки.

Большая война повлияла на решение многих других актеров. К сожалению, такой жестокой ценой, однако наконец украинский кинематограф лишается российских звезд и их манипуляций.