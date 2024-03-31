Серед них: Римма Зюбіна, Ахтем Сеітаблаєв та інші. У матеріалі Кіно 24 розповідаємо, хто ще увійшов до цього списку та яку політичну позицію вони займали ще десять років тому.

Дивіться також Сила духу, яку відчутно через екран: спортивні драми, що варті уваги

Ахтем Сейтаблаєв

Український актор та режисер кримськотатарського походження, Ахтем Сеітаблаєв, почав набирати значної популярності у 2013 році. З початку 2014 року і до сьогодні він активно висловлює свою політичну позицію. Сеітаблаєв став не лише одним із п'ятірки акторів, які відмовились взаємодіяти з російським кінематографом ще у 2014 році, а й тим кінодіячем, який взяв до рук зброю і боронить нашу державу.

Ірма Вітовська

Ірма проявляє політичну активність ще з 2004 року. Вона виражала свою підтримку Помаранчевій Революції та віддавала свій голос на користь Віктора Ющенка. У 2012 році вона брала участь та виступала як активістка на Мовному Майдані. Протягом 2014 року вона долучилася до активістів Революції Гідності.

Після ворожої агресії Росії проти України, Ірма Вітовська відмовилася від співпраці з російськими кіновиробниками й на сьогодні може пишатись своєю однозначною позицією.

Римма Зюбіна

У 2014 році Римма Зюбіна офіційно оголосила про своє рішення припинити співпрацю з кіно- та телевиробництвами, що мають зв'язки з Росією. Крім цього, вона відмовилася від державного звання "Заслужена артистка", розглядаючи його як винагороду радянського періоду.

На сьогодні акторка визнає, що її телефонна книга та соціальне оточення зазнали змін ще 10 років тому, тому вона не розуміє, як в минулому можна було не зробити висновки стосовно Росії та ще тоді не прийняти свідомої політичної позиції.

Ада Роговцева

Її визначні здібності не обмежуються лише акторським талантом, але також визнаються у ролі важливої громадянської особистості. Українцям варто брати Аду за приклад, оскільки відразу після анексії Криму та початку воєнних дій на сході України, Роговцева визнала Росію державою-агресором. Протягом російсько-української війни вона активно підтримувала бійців, організовувала благодійні концерти та збирала кошти для українських військових лікарень.

Починаючи з квітня 2022 року, акторка стверджує, що окупанти ніколи не зможуть виправдатися за злочини, які скоїли в Київській області та інших регіонах України.

Вікторія Білан-Ращук

Акторка театру та кіно, а також боєць батальйону "Свобода", присвятила 24 роки своїй кінокар'єрі. Її відданість військовій справі була очевидною ще 10 років тому, і, оцінюючи сьогоднішні дії Вікторії, можна сміливо стверджувати, що її позиція лише підтвердилась.

На цей час вона активно займається організаційними питаннями у батальйоні "Свобода", волонтерить та надсилає необхідні речі на передову в гарячі точки.

Велика війна повпливала на рішення багатьох інших акторів. На жаль, такою жорстокою ціною, однак нарешті український кінематограф позбавляється російських зірок та їхніх маніпуляцій.