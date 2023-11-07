Читайте на сайте 24 Канала, кто еще из известных украинских звезд полностью перешел на украинский после начала полномасштабного вторжения.

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Известные актеры, которые перешли на украинский

Дарья Легейда-Сова

Актриса родилась в Одессе в русскоязычной семье. Отмечает, что до 24 февраля часто общалась на украинском, но в русскоязычной среде обычно переходила на русский. Пока пытается избегать этого.

Мне хотелось перейти на украинский язык полностью. У меня русскоязычная семья, поэтому я говорила по-русски с родителями, а также с русскоязычными друзьями. Сейчас перестала переходить на русский даже если ко мне обращаются на этом языке,

– поделилась Дарья.

Актриса сказала, что не имеет ненависти к русскоязычным. Впрочем, надеется стать примером для молодежи.

Надеюсь, что буду примером для других. Понимаю, что это процесс. Поэтому я очень спокойно и толерантно отношусь ко всем, кто пока не перешел на украинский язык. Особенно к взрослым и пожилым людям. Сейчас самое важное – с Украиной человек или нет. Если да – придет время. Если нет – чемодан, вокзал, Россия,

– говорит Дарья.

Егор Крутоголов

Украинский актер, художественный руководитель "Дизель Студио" и участник "Дизель-шоу" Егор Крутоголов начал использовать украинский язык общения после начала полномасштабной войны России против Украины. Он признает, что раньше чувствовал себя угнетенным, а теперь понимает: наш язык – это оружие.

Я никогда не сомневался в том, что Путин уничтожает наш Донбасс, мы с дизелями с 2014 года не выезжали в Россию, во мне кипела украинская кровь… И в тот момент кипения был скандал по поводу языка. Мне тогда казалось, что мои права хотят ущемить: кто-то почему-то приказывает не говорить мне на языке, на котором я говорил с детства! Меня это удручало,

– поделился Крутоголов.

По словам комика, сейчас он понял, что русский – это язык врага, поэтому он не может разговаривать на нем. У актера есть некоторые трудности, однако гораздо сложнее для него теперь говорить на языке тех, кто пришел нас убивать.

Анна Тринчер

Актриса и певица также проявила свою гражданскую позицию по языковому вопросу, перейдя на украинский язык. Девушка не только записывает хиты на государственном языке, но и отказалась от русского языка в повседневной жизни.

Для меня это очень важный момент. Это моя государственная позиция. Именно так мне сейчас легче переживать происходящее. Я как-то совсем по-другому посмотрела на украинский язык,

– рассказала подписчикам Анна.

Тринчер призналась, что чувствует себя по-новому, говоря по-украински:

"Даже тон моего голоса стал красивее. Чувствуется, что украинский язык очень благозвучный", – отметила певица.

Ксения Мишина

Актриса Ксения Мишина родом из Крыма. Поэтому росла девочка в русскоязычном окружении и, переехав в Киев, совсем не владела украинским. Впоследствии, еще до полномасштабного вторжения, актриса вдруг заявила, что некоторое время будет общаться в инстаграмме на украинском, а для съемок, где нужно было хорошо говорить на государственном языке.

У меня речевой режим. Скоро расскажу, почему да. Некоторое время буду общаться и записывать инстаграм-стороз на украинском. Хочу вас попросить не быть слишком суровыми ко мне, если буду говорить с ошибками. Однажды я обязательно буду хорошо общаться на украинском языке,

– поделилась с подписчиками Ксения.

Сегодня же Ксения Мишина перешла на украинский язык не только для съемок, но и в повседневной жизни и обучает своего сына Платона.

Наталья Денисенко

Наталья Денисенко уже с детства слышала русский язык. Однако, когда российская армия вторглась в ее родной Чернигов 24 февраля, нанося большие страдания городу, актриса полностью перешла на украинский язык. Кроме того, она начала активно популяризировать наш язык и литературу в проекте "Наталка-читалка".

Актриса сказала, что мнение о том, что двуязычие – это нормально – пришло со времен советского союза. И она очень рада, что поняла это.

До начала полномасштабного вторжения я была русскоязычной. Хотя прекрасно владела украинским языком, к сожалению, не общалась на нем в быту. После 24 февраля полностью перешла на украинский, не хотела быть той, которую Россия пришла "освобождать",

– рассказала Наталья.

Сын Наталки Денисенко перешел на украинский язык через 2 месяца. Сама же актриса признается, что испытывала некоторые трудности, часто забывала слова или употребляла суржик, поэтому сегодня знает немало способов, как легче перейти на украинский.

Меня очень раздражает, когда говорят "Какая разница?" Однако в таких случаях не подвергаюсь конфликту, остаюсь сторонницей кроткой украинизации. Людям, пытающимся переходить, следует аплодировать стоя,

– сказала Наталка.

Поэтому актриса даже создала бесплатный курс по изучению украинского языка и не заставляет, однако призывает сделать этот шаг тем, кто еще не решился, потому что это важно для нашего будущего.