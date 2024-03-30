Замалчивают войну: 3 украинские актрисы, которые живут в России

Этих актеров уже трудно назвать украинцами, ведь они никак не помогают своей стране в сложный период. Они родились здесь и развивали свою карьеру, но в итоге оказались в России.

В материале Кино 24 узнавайте о звездах, которые переехали в Россию до или даже во время полномасштабной войны. И, похоже, не планируют возвращаться.

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Галина Безрук

Галина Безрук родом из Краматорска. Она была финалисткой "Голоса страны", а также снялась в ряде украинских сериалов: "Слуга народа", "Последний москаль" и "Домик на счастье".



Галина Безрук / Фото из ее инстаграма

После начала полномасштабной войны актриса приняла решение переехать в Россию. Очевидно, она избегает обсуждения событий в Украине, или комментирует их очень лаконично и абстрактно, защищая свое мнение. Она участвует в российских фильмах и сериалах, работает вместе с коллегами-россиянами.

Я даже не понимаю, у меня нет времени каждому диванному критику объяснять ситуацию, которая сложилась у меня. Если немного пошевелить мозгами, вполне понятно, почему я нахожусь там, где я есть. Кто мой муж, кто мой ребенок – какой они национальности. Я выбираю семью. Я не выбираю родину, я выбираю семью. Ближайших мне людей – себя и семью,

– говорила Безрук.

Оксана Байрак

Актриса и режиссер родилась в Крыму, но с самого начала своей карьеры были заметны ее пророссийские настроения и желание размывать границы между Украиной и Россией. Она осуждала Майдан и заявляла, что "украинская армия уничтожает своих людей на Донбассе".

Оксана Байрак стала жить в России еще после оккупации Крыма. Уже во время большой войны она говорила, что живет в Одессе и называла "крысами" беглецов. Но впоследствии, как ни в чем не бывало, начала публиковать фото из страны-агрессора. Впоследствии стало известно, что Байрак в России начала работать над мелодрамой под псевдонимом Фрося Касьян.



Оксана Байрак любит Питер / Фото из инстаграм-сториз

В декабре Байрак заявляла, что она вернулась в Одессу. Неизвестно, правдивой ли были ее слова и где она находится сейчас. Ведь ее личная страница недоступна для пользователей из Украины.

Антонина Паперная

Дочь знаменитой украинской актрисы Ольги Сумской планировала развивать карьеру в России еще до большого вторжения. В 2015 году она начала отношения с россиянином Владимиром Яглычем.

Антонина Паперная осталась в стране-агрессоре во время полномасштабной войны. Она замалчивает события в Украине, чтобы иметь возможность зарабатывать там и сниматься в фильмах и сериалах.



Антонина Паперная посещает мероприятия в России с мужем / Фото из телеграмм-каналов

Для ее матери Ольги Сумской это сложная и болезненная тема. Она подчеркивает, что очень скучает по внукам, чувствует боль и раскаяние. Но до этого замечала, что ее дочь просто не может взять и вернуться в Украину, ведь у нее двое детей и муж. Все же, сейчас за Антонину Паперную громко говорят ее поступки.