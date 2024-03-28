Безрук стала известной благодаря ролям во многих сериалах нашего производства. Украинские зрители могут ее знать из сериалов "Последний москаль", "Домик на счастье" и "Слуга народа". Но после начала большой войны, когда некоторые украинские актеры решили навсегда уехать из страны-агрессора, Галина приняла другое решение.

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Где сейчас Галина Безрук

После начала большой войны актриса решила перебраться в Россию и предала Украину. Там она получила вид на жительство, хотя в некоторых интервью отмечает, что не хочет отказываться от паспорта гражданки Украины, потому что очень любит свою страну, но избегает обсуждения "острых тем".

Однако Безрук должна понимать, что сегодня крик об этих, как она говорит, "острых темах", как никогда актуален. Со всем тем, предательница предпочитает воздерживаться от комментариев относительно войны. Только один раз актриса отметила, что выбирает молчать, поскольку считает, что ее действия и слова не могут ничем помочь и не будут иметь влияния на ситуацию. Еще и слишком, она характеризует войну в Украине как "проблему двух стран".

Актриса также заявила, что не намерена возвращаться в Украину и общается только со своими родителями, которые проживают в Киеве и поддерживают ее. В конце концов, здесь ее больше никто не ждет.

Украинская актриса Виталина Библив, которая ранее общалась и работала вместе с Безрук, предположила, что возможно Галина вывезла всех своих родственников в безопасное место, в Россию, поэтому совсем не волнуется о том, что происходит сейчас в ее Родине. Однако это всего лишь предположение.

Чем занимается Безрук в России

В момент, когда страна-агрессор запускает ракеты и шахеты по жилым домам, Безрук весело проводит время в России. Она активно делится своей жизнью в Москве через свои социальные сети. Не стесняясь, она участвует в российских фильмах, сериалах и спектаклях вместе с актерами страны-агрессора.

Личная жизнь Галины Безрук

В августе 2016 года она вышла замуж за актера Артема Алексеева, с которым познакомилась на съемках сериала "Пока станица спит" в 2014 году. В декабре 2016 года родила дочь Василису.

После случаев домашнего насилия, она хотела расстаться с Артемом, однако пара все же осталась вместе. На положительные изменения в его поведении, как утверждается, повлияла психотерапия.

В мае 2022 года, поздравляя жену с днем рождения, Алексеев поделился, что она "много плачет в последние недели... мы все", и на самом деле она "не молчит".

Конечно, Безрук не молчит, а разговаривает на русском языке на красных дорожках и больших сценах Москвы. Вот в этом и проявляется ее циничное поведение и гражданская позиция.