Безрук стала відомою завдяки ролям у багатьох серіалах нашого виробництва. Українські глядачі можуть її знати з серіалів "Останній москаль", "Будиночок на щастя" та "Слуга народу". Але після початку великої війни, коли деякі українські актори вирішили назавжди виїхати з країни-агресора, Галина прийняла інше рішення.

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Де зараз Галина Безрук

Після початку великої війни акторка вирішила перебратися до Росії та зрадила Україну. Там вона отримала дозвіл на проживання, хоча в деяких інтерв'ю зазначає, що не хоче відмовлятися від паспорта громадянки України, бо дуже любить свою країну, але уникає обговорення "гострих тем".

Однак Безрук мала б розуміти, що сьогодні крик про ці, як вона каже, "гострі теми", як ніколи на часі. З усім тим, зрадниця обирає утримуватися від коментарів щодо війни. Лише один раз акторка зазначила, що обирає мовчати, оскільки вважає, що її дії та слова не можуть нічим допомогти й не матимуть впливу на ситуацію. Ще й надто, вона характеризує війну в Україні як "проблему двох країн".

Актриса також заявила, що не має наміру повертатися до України та спілкується лише зі своїми батьками, які проживають у Києві та підтримують її. Зрештою, тут її більше ніхто не чекає.

Українська акторка Віталіна Біблів, яка раніше спілкувалась і працювала разом із Безрук, припустила, що можливо Галина вивезла всіх своїх родичів в безпечне місце, в Росію, тому зовсім не хвилюється щодо того, що відбувається зараз в її Батьківщині. Однак це всього лише припущення.

Чим займається Безрук в Росії

У момент, коли країна-агресорка запускає ракети й шахеди по житлових будинках, Безрук весело проводить час у Росії. Вона активно ділиться своїм життям у Москві через свої соціальні мережі. Не соромлячись, вона бере участь у російських фільмах, серіалах та виставах разом з акторами країни-агресора.

Особисте життя Галини Безрук

У серпні 2016 року вона вийшла заміж за актора Артема Алексєєва, з яким познайомилась на зніманні серіалу "Поки станиця спить" у 2014 році. У грудні 2016 року народила доньку Василісу.

Після випадків домашнього насильства, вона хотіла розлучитись з Артемом, проте пара все ж залишилася разом. На позитивні зміни в його поведінці, як стверджується, повпливала психотерапія.

У травні 2022 року, вітаючи дружину з днем народження, Алексєєв поділився, що вона "багато плаче в останні тижні... ми всі", і що насправді вона "не мовчить".

Звісно, Безрук не мовчить, а розмовляє російською мовою на червоних доріжках і великих сценах Москви. Ось у цьому і проявляється її цинічна поведінка та громадянська позиція.