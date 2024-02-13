Проте надалі й вона припинила будь-який зв'язок із Безрук, яку вважає зрадницею. Дізнайтесь, що тепер каже Віталіна Біблів про колишню подругу.

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Віталіна Біблів про зрадницю Безрук

Українська акторка Віталіна Біблів зізнається, що зараз їй все ще нелегко говорити про Галину Безрук, тому старається уникати цієї теми. Вона розповіла, що для неї досі важко закрити для себе гештальт і усвідомити, чому її подруга так вчинила.

Я розумію, вона зробила такий вибір на користь дитини, але це ж можна не показувати,

– діться Віталіна.

Акторка пригадує, коли бомбили рідний Краматорськ Галини Безрук, вона виходила в Росії на червону доріжку до Михалкова і навіть не намагалась це приховати.

"Михалков, який ненавидить українців...Перш ніж публікувати такі речі, я б подумала, чи не буде боляче моїм рідним, знайомим", – каже Віталіна.

Вона каже, що не знає, де зараз Безрук і чим займається, оскільки обірвала із нею усі зв'язки. Однак припускає, можливо Галина вивезла всіх своїх рідних в безпечне місце, в Росію, тому зовсім не переймається, що відбувається зараз в її Батьківщині. Утім, це всього лише припущення.

Це її вибір, її шлях і вона буде сама за нього потім відповідати. Через якісь роки, але, я думаю, що вона буде за це відповідати. Сама перед собою, у першу чергу. Як це жити, коли ти зрадив не тільки Батьківщину, а ще й себе. Мені, чесно кажучи, її шкода,

– поділилась Біблів.

Інтерв'ю Віталіни Біблів: дивіться онлайн відео

Акторка Галина Безрук зрадила Україну