Непрерывные съемки не только истощают, но порой приводят к потере рассудка. В новом материале 24 Канала рассказываем об актерах, которые, стремясь воплотиться в роль, столкнулись с негативным влиянием на свое психическое здоровье.

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Актеры, которые сошли с ума на съемках

Кейт Уинслет

В фильме "Чтец" Кейт сыграла роль безграмотной охранницы концлагеря. После окончания съемок ей пришлось несколько месяцев выходить из образа:

Я потратила много дней и сил, чтобы окончательно попрощаться с этой своей героиней,

– призналась Кейт.

Хотя Кейт получила "Оскар" за эту работу, самой большой наградой для нее стало восстановление психического равновесия. По словам актрисы, это было очень важно для ее дальнейшей жизни.

Джаред Лето

Коллеги известного Джокера из фильма "Отряд самоубийц" все еще обсуждают эксцентричную шутливость Джареда. Во время съемок актер высылал своим друзьям странные подарки; например, Уилл Смит получил упаковку пуль, а Марго Робби – живую крысу! Актер также присылал видеоролики, в которых выступал в виде Джокера на фоне мертвой свиньи.

Коллеги и друзья волновались по поводу психического состояния актера. Впрочем, позже он объяснил, что это была его попытка вызвать настоящую неприязнь к своему персонажу у зрителей.

Шайа Лабаф

Чтобы глубже почувствовать своего персонажа в фильме "Ярость", Шайа Лабаф отправился на настоящую военную базу, где изучал события вокруг. Он настолько углубился в образ, что даже пытался воспроизвести ранение ножом и выбил зуб. Для подготовки к роли в фильме "Опасная иллюзия", Лабаф начал употреблять запрещенные вещества, так же как и его персонаж.

Эти эксперименты повлияли на психическое здоровье актера, до сих пор он борется с последствиями зависимостей, которые привели к неадекватному поведению.

Шелли Дювал

Актриса, принявшая участие в фильме "Сияние", снятом по одноименному роману Стивена Кинга, оказалась одной из тех, кто больше всего пострадал во время съемок. Страх перед этой кинокартиной пробирал не только зрителей, но и самих актеров.

Коллеги пытались специально испугать и вызвать истерику у Шелли, чтобы она лучше отразила образ напуганной жертвы. После завершения съемок актриса продолжала обращаться к психологу в течение длительного времени, пытаясь восстановить спокойствие в своем эмоциональном состоянии.

Хит Леджер

Он отдавал дни и ночи репетициям роли Джокера, стараясь глубже понять мотивы своего персонажа. Однако его большие усилия оказали негативное влияние на его реальную жизнь. В какой-то момент Леджер стал сталкиваться с бессонницей, с которой боролся с помощью лекарственных препаратов.

К сожалению, до премьеры фильма актер не дожил – он умер от передозировки снотворных и седативных средств.