Безперервні зйомки не лише виснажують, але і часом призводять до втрати розуму. У новому матеріалі 24 Каналу розповідаємо про акторів, які, прагнучи втілитися у роль, зіткнулися з негативним впливом на своє психічне здоров'я.

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Актори, які зійшли з розуму на зйомках

Кейт Вінслет

У фільмі "Читець" Кейт відіграла роль безграмотної охоронниці концтабору. Після закінчення зйомок їй довелося кілька місяців виходити з образу:

Я витратила багато днів і сил, щоб остаточно попрощатися з цією своєю героїнею,

– зізналася Кейт.

Хоча Кейт отримала "Оскар" за цю роботу, найбільшою нагородою для неї стало відновлення психічної рівноваги. За словами актриси, це було дуже важливо для її подальшого життя.

Джаред Лето

Колеги відомого Джокера з фільму "Загін самогубців" все ще обговорюють ексцентричну жартівливість Джареда. Під час знімання актор висилав своїм друзям дивні подарунки; наприклад, Вілл Сміт отримав упаковку куль, а Марго Роббі – живого щура! Актор також надсилав відеоролики, в яких виступав у вигляді Джокера на тлі мертвої свині.

Колеги та друзі хвилювались щодо психічного стану актора. Утім, пізніше він пояснив, що це було його спробою викликати справжню неприязнь до свого персонажа у глядачів.

Шайя Лабаф

Щоб глибше відчути свого персонажа у фільмі "Лють", Шайа Лабаф вирушив на справжню військову базу, де вивчав події навколо. Він настільки поглибився в образ, що навіть намагався відтворити поранення ножем та вибив зуб. Для підготовки до ролі у фільмі "Небезпечна ілюзія", Лабаф почав вживати заборонені речовини, так само як і його персонаж.

Ці експерименти вплинули на психічне здоров'я актора, і досі він змагається із наслідками залежностей, які призвели до неадекватної поведінки.

Шеллі Дювал

Акторка, яка взяла участь у фільмі "Сяйво", знятому за однойменним романом Стівена Кінга, виявилася однією з тих, хто найбільше постраждав під час зйомок. Страх перед цією кінокартиною проймав не лише глядачів, а й самих акторів.

Колеги намагалися спеціально налякати та викликати істерику у Шеллі, щоб вона краще відобразила образ наляканої жертви. Після завершення зйомок актриса продовжувала звертатися до психолога протягом тривалого часу, намагаючись відновити спокій у своєму емоційному стані.

Хіт Леджер

Він віддавав дні та ночі для репетицій ролі Джокера, стараючись глибше зрозуміти мотиви свого персонажа. Проте його великі зусилля мали негативний вплив на його реальне життя. В якийсь момент Леджер почав стикатися з безсонням, з яким боровся за допомогою лікарських препаратів.

На жаль, до прем'єри фільму актор не дожив – він помер від передозування снодійного та седативних засобів.