Изменились до неузнаваемости: где сейчас звезды детских ролей из культовых сериалов

Вы точно помните эти лица из любимых сериалов. Эти актеры выходили на съемочную площадку еще совсем маленькими детьми, но уже тогда вели себя как настоящие профессионалы. А сегодня их бывает трудно узнать.

Каждый пошел своим путем: кто-то продолжает развивать актерские навыки, а кто-то строит новую жизнь вне камеры. В материале 24 Канала рассказываем, где сейчас актеры, которые когда-то играли детей в любимых сериалах, и как они изменились.

Как изменились и где сейчас звезды детских ролей из культовых сериалов?

Евгений Лебедин

Женя Лебедин – еще один украинский актер, который получил популярность, будучи совсем маленьким. Он впервые появился на экранах в 4 года благодаря поддержке своей тети, а сейчас ему около 19 лет. Наверняка, все помнят его миловидную улыбку и кудри, которыми восхищалась вся страна.

Сначала Женя снимался в рекламе, а затем начал участвовать в сериалах. Для родителей его талант стал настоящей неожиданностью. Он участвовал в шоу "Маленькие гиганты" и стал его победителем, а также снимался в рождественской истории с Тиной Кароль, где поразил актерским мастерством.



Евгений Лебедин в 13 лет / Скриншот с ЖВЛ

После начала российского вторжения Женя Лебедин отказался от участия в российских проектах. Сейчас его редко можно было увидеть на съемочных площадках и экранах, поскольку он стремился к большей приватности и хотел еще немного побыть ребенком. В то же время он начал заниматься кикбоксингом и рассказывал об этом в шоу ЖВЛ, когда ему было 13 лет. Сегодня он ведет более приватный образ жизни и не делится деталями своей жизни.

София Стеценко

София Стеценко стала звездой сериала "Сваты". Она исполнила роль маленькой Жени, которая приезжала на каникулы к бабушкам и дедушкам и вместе с ними попадала во множество комедийных ситуаций.

Сегодня та маленькая девочка уже выросла. Голубоглазая София превратилась во взрослую, уверенную в себе девушку, которая строит свою жизнь за рубежом. Сейчас она не участвует в съемках в Украине, зато сосредоточена на личной жизни и карьере за рубежом.



София Стеценко / Фото из инстаграма актрисы

София имеет четкую проукраинскую позицию. Несмотря на распространенные ложные слухи о том, что после начала войны она якобы уехала в Россию, это не соответствует действительности. Она разговаривает на украинском, осуждает российскую агрессию и даже учит украинскому языку своего любимого за рубежом.

Ефросиния Мельник

Ефросиния Мельник – одна из тех детей-актеров, которые до сих пор продолжают сниматься и работать на площадках. Сейчас девочке около 12 лет: она активно занимается спортом, учится, а также пробует себя в роли телеведущей.

В частности, Ефросиния работала на канале 1+1 в программах "Погода в Украине и мире от Фроси" и "Опрос от Фроси". Позже она начала вести проект "Пошагово с Фросией" в теме психологии, где делилась рекомендациями и советами со своими ровесниками.

За последние несколько лет Ефросинию можно было увидеть в нескольких сериалах, в частности: "Я – Надежда", "Круг заблуждения", "Ловец снов", "Хранилище" и других.

Эти дети-актеры навсегда останутся в памяти поклонников, а роли, которые они выполняли в совсем детском возрасте, полюбились зрителям и еще долго будут оставаться в их сердцах.