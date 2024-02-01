Узнайте в материале 24 Канала, о каких знаменитостях идет речь и в каких фильмах они получили такие неожиданные роли.

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Гетеросексуальные актеры, которые убедительно сыграли роли геев

Маколей Калкин, "Клубная мания"

"Клубная мания" создана на основе книги "Кровавая диско-лазня" эксцентричного автора Джеймса Сент-Джеймса. Он рассказывает историю Майкла Элига, промоутера, который быстро превратился из простого официанта в легенду Нью-Йорка и, вследствие наркотического воздействия, убил своего друга. Сейчас Элиг отбывает заключение, и его преступление привлекло к нему большое внимание, сделав его почти суперзвездой. Маколей Калкин, исполнивший роль Элига, даже встречался с ним, чтобы лучше усвоить образ.

Иен Сомерхолдер, "Правила секса"

В фильме "Правила секса" главный герой Иена является молодым и весьма состоятельным гомосексуалистом, по имени Пол Дентон. На одной из вечеринок у него резко появляются чувства к гетеросексуалу Шону Бейтману и он не стесняется их проявлять.

Джаред Лето, "Даласский клуб покупателей"

В фильме "Даласский клуб покупателей" Джаред Лето сыграл роль Райана, который является ВИЧ-позитивным мужчиной, который удачно превратил себя в изящную и очень худую брюнетку со стильно выщипанными бровями и выразительным чувством юмора. Эта трансформация принесла Лето номинацию на Оскар.

Роберт Паттинсон, "Эхо прошлого"

Актер из популярной саги "Сумерки" неоднократно заявлял, что любит женщин и отказывался от изменения своей сексуальной ориентации. Он признался, что было сложно воплотить роль Сальвадора Дали в фильме "Эхо прошлого" и изображать из себя гея.

Для меня же это был настоящий ужас. После того как мы отсняли эту жуткую любовную сцену на балконе в Барселоне, он сказал мне: "Слушай, у нас очень странная работа". Но я стараюсь относиться к подобным вещам с юмором,

– сказал Роберт Паттинсон.

Уилл Смит, "Шесть степеней отчуждения"

Одной из самых выдающихся работ Уилла Смита стала драма "Шесть степеней отчуждения", вышедшая на экраны в 1993 году. В этом фильме Смит исполнил роль гея-мошенника, который пытается обмануть пару белых альпинистов.

"Шесть степеней отчуждения": смотрите онлайн трейлер фильма