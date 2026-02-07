3 актерские пары, которые сыграли безумную любовь на экране, а в жизни ненавидели друг друга

Иногда актеры настолько профессионально играют свои роли, что никто и не догадывается, что в реальной жизни они ненавидят друг друга. В кинопроизводстве были такие случаи.

Актерам приходилось играть безумную любовь на съемочной площадке, хотя по разным причинам в жизни они не ладили между собой. В материале 24 Канала мы расскажем о таких случаях.

Какие актеры сыграли любовь на экране, а в жизни ненавидели друг друга?

Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс

В их любовь поверили миллионы. Райан Гослинг и Рэйчел МакАдамс сыграли вместе в фильме "Дневник памяти", премьера которого состоялась в 2004 году. Страстные сцены и поцелуи были настолько правдоподобными, что никто бы не мог подумать, что Райан Гослинг не мог терпеть Рэйчел на съемочной площадке.

Известно, что он даже просил заменить ее на другую актрису. Однако после премьеры фильма актерам удалось найти общий язык и они даже пробовали строить отношения.

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

В 1987 году состоялась премьера известной американской музыкальной драмы "Грязные танцы". Главные роли в фильме сыграли Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей. И хотя зрители чувствовали большую страсть между персонажами, в реальной жизни они также не могли терпеть друг друга.

Они раздражали друг друга, а Патрик Суэйзи даже считал актрису слишком молодой и непрофессиональной, поэтому Дженнифер Грей часто слышала в свой адрес неприятные вещи и неоднократно плакала из-за слов Патрика.

Джулия Робертс и Ник Нолти

Еще одной актерской парой, которая изображала большую влюбленность на съемочной площадке, были Джулия Робертс и Ник Нолти. Они сыграли влюбленную пару в фильме "Я люблю неприятности", премьера которого состоялась в 1994 году. Эти двое никак не могли найти общий язык.

Однако в 2022 году Ник Нолти признался, что они с Джулией Робертс уже похоронили топоры войны и наконец нашли общий язык.