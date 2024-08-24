На передовой и в тылу: как украинские актеры и режиссеры борются за Независимость сегодня

Большая война, которую развязала Россия против Украины, до сих пор продолжается, не оставляя в стороне ни одной сферы жизни. На передовой и в тылу, наши лучшие сыновья и дочери борются за суверенитет государства.

В 33-ю годовщину Независимости Украины редакция Кино 24 расскажет о наших актерах, которые также не остались в стороне от этой борьбы. Некоторые из них оставили сцену и мир кино, чтобы взять в руки оружие и защищать родную землю. Другие же поставили на первое место волонтерскую помощь, предоставляя все возможные ресурсы и поддержку тем, кто в этом нуждается.

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Как украинские актеры борются за Независимость Украины сегодня

Анастасия Пустовит

Актриса волонтерит практически без передышки, работая без выходных и отпусков. Она открыто признается, что иногда испытывает зависть к тем, чьи мужья остались дома и не ушли на фронт. Также она завидует тем, кто имеет возможность продолжать заниматься своей профессией, ведь сама поставила актерскую карьеру на паузу. Ее работа сейчас – это помощь стране и людям, и она отдала ей все свое время и силы.

Анастасия также задумывалась над тем, чтобы присоединиться к военным, но на данный момент ее отговаривает от такого шага любимый парень. Он поддерживает ее решение помогать через волонтерство, однако пока пытается удержать ее от радикального шага – вступления в армию.

Андрей Фединчик

Андрей Фединчик принял решение идти воевать еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Когда война только начиналась, актер, не колеблясь, вступил в армию как доброволец, понимая, что его место на фронте.

Его жена, актриса Наталья Денисенко, признавалась, что пыталась уговорить Андрея остаться, но он был непреклонен в своем выборе. Решительность и желание Андрея защищать страну стали для него приоритетом, и никакие аргументы не смогли изменить его мнение.

Сейчас Андрей редко бывает дома, поскольку большую часть времени он проводит на службе.

Дмитрий Сова

Дмитрий Сова – известный украинский актер, который получил известность благодаря своему участию в более 70 фильмах и сериалах. Среди его самых известных работ такие проекты, как "По законам военного времени", "Офицерские дружины", "Остров ненужных людей" и другие. Актерская карьера принесла ему признание и любовь зрителей, однако с началом войны Дмитрий решил изменить киносценарии на реальные битвы за свободу своей страны.

Вместо грима и съемочных костюмов он теперь носит военную форму, а реквизиты и съемочную площадку заменили фронт и оружие в его руках. Сначала Дмитрия отправили в учебный центр, где он быстро доказал свою готовность к ответственности и был назначен заместителем командира взвода.

Важной составляющей его лидерства стала тактика, основанная на равноправных отношениях с бойцами. Дмитрий сознательно избегал позиционировать себя как "звезду", от которой все должны беспрекословно выполнять приказы. Вместо этого он относился к своим товарищам по оружию как к равным, стремясь создать атмосферу взаимоуважения и поддержки, что помогло укрепить боевой дух и сплоченность его подразделения.

Среди украинских актеров, которые также воюют также есть: Максим Девизоров, Гарик Бирча, Александр Печерица, Алексей Тритенко, Владимир Ращук, Сергей Филимонов, Руслан Пахоми и многие другие.

Дарья Легейда

Большая война кардинально изменила жизнь и планы актрисы Дарьи Легейды. Мужчины, которые были важнейшими в ее жизни, теперь не рядом – они воюют, защищая Украину на передовой. Дарья также не стоит в стороне: несмотря на то, что не смогла уйти на фронт, она активно занимается волонтерской деятельностью, организует сборы для украинских воинов, помогая обеспечивать их всем необходимым.

Дарья признается, что не раз задумывалась о том, чтобы взять в руки оружие и присоединиться к своим мужчинам на фронте. В интервью актриса рассказала, что морально уже готова стать в ряды защитников Украины, однако здоровье не позволяет осуществить это намерение. По словам Дарьи, она постоянно думает о возможности пойти воевать, но ее сдерживает состояние здоровья, в частности проблемы с коленом.

Несмотря на это, актриса отмечает, что если ситуация сложится таким образом, что не останется других вариантов, она готова стать в бой.

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Ада Роговцева

Ада Роговцева – не только выдающаяся актриса и профессионалка своего дела, но и настоящая патриотка Украины. Еще с 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины, она решительно поддерживала свою Родину, активно высказываясь против оккупационной политики и помогая украинским военным.

Ее несокрушимая позиция только укрепилась после 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение. Ада Роговцева не осталась в стороне – она немедленно бросилась помогать нашим защитникам, подкрепляя свои убеждения действиями.

Несмотря на свой возраст, актриса продолжает выступать в театральных спектаклях, и делает это с большой благодарностью к украинским военным, без которых ее сцена не была бы возможностью для выражения творчества.

Неоднократно Роговцева публично выражала благодарность украинским защитникам и защитницам, которые своей отвагой обеспечивают мирную жизнь и сохраняют возможность культурной жизни в Украине. Она даже обратилась к зрителям с просьбой не приносить цветы на ее спектакли, а тратить эти деньги на помощь украинской армии, поддерживая борьбу на передовой.

Олег Сенцов

Олег Сенцов, украинский режиссер, писатель и общественный деятель, после начала полномасштабного вторжения России в Украину сразу присоединился в ряды Вооруженных Сил Украины. Сейчас он служит на передовой в звании младшего лейтенанта, командуя штурмовой ротой в составе 47-й отдельной механизированной бригады (47 ОМБр). Его подразделение действует на самых горячих направлениях фронта, где идут жесткие бои за независимость и территориальную целостность Украины.

Олег Сенцов стал не только воином, но и голосом правды о войне. Он открыто и без прикрас освещает события с поля боя, показывая войну такой, какой она есть на самом деле – жестокой, сложной и разрушительной. Его слова и действия стали важным источником информации и вдохновения для тех, кто продолжает бороться за правду и свободу Украины.

Ахтем Сеитаблаев

Ахтем Сеитаблаев, неутомимый амбассадор крымскотатарской культуры и талантливый украинский режиссер, присоединился в ряды защитников Украины сразу после начала полномасштабного вторжения России. Известный не только своими кинематографическими работами, но и активной гражданской позицией, он стал символом поддержки родной страны и своего народа в трудные времена.

Конечно, жизнь – не кино, поэтому многое оказалось не таким романтичным, как ты себе представлял. Но если ты стал на этот путь, у тебя нет другого варианта, как постоянно быть готовым. Особенно, когда выяснилось, что ты очень медленно одеваешься,

– вспоминал Сеитаблаев.

Все эти актеры сознательно выбрали путь борьбы, каждый в своей сфере, и сделали значительный вклад в общую победу. Кто-то из них защищает страну на передовой с оружием в руках, рискуя собственной жизнью, а кто-то – используя свою публичность и влияние, организует помощь, собирает средства и обеспечивает армию всем необходимым. Независимо от выбранного пути, все они демонстрируют патриотизм, отвагу и веру в победу Украины.