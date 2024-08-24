По случаю Дня Независимости Украины редакция Кино 24 подготовила подборку украинских документальных фильмов, которые должен посмотреть каждый. В этих лентах рассказывается о событиях, которые не стереть из памяти никогда: о войне с Россией, о том, как коммунистический режим уничтожал нашу культуру, о Революции Достоинства и о Холокосте.

Рекомендуем 4 украинских фильма, которые вышли на экраны в 2024 году

"20 дней в Мариуполе"

Год : 2023

: 2023 Режиссер: Мстислав Чернов

В 2024 году фильм "20 дней в Мариуполе" получил премию Оскар в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". В составе команды, которая над ним работала, в частности, были режиссер Мстислав Чернов, фотокорреспондент Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко. В фильме рассказывается о страшных событиях в городе Мариуполь Донецкой области, которые разворачивались в начале полномасштабного вторжения.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

"Дом "Слово": Бесконечный роман"

Год : 2024

: 2024 Режиссер: Тарас Томенко

Мировая премьера фильма состоялась на Варшавском кинофестивале, который проходил еще в 2021 году. Украинцы же смогли увидеть его в кинотеатрах весной этого года. В ленте рассказывается о доме, который был построен в Харькове в 1927 году. Туда заселили украинскую интеллигенцию: режиссеров, писателей, поэтов и художников. Коммунистический режим хотел, чтобы они придерживались его правил и не шли против системы.

"Дом "Слово": Бесконечный роман": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля голубая, будто апельсин"

Год : 2020

: 2020 Режиссер: Ирина Цилык

Лента "Земля голубая, будто апельсин" вошла в рейтинг 100 лучших фильмов в истории украинского кино. Зрители знакомятся с историей семьи из Донбасса, куда российские войска пришли с войной еще в 2014 году. Анна вместе с детьми находится в прифронтовом городе – Красногоровке. Они постоянно страдают от вражеских обстрелов, но все равно сохраняют жизнерадостность и пытаются добавить в страшную обыденность немного красок.

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"Земля голубая, будто апельсин": смотрите онлайн трейлер фильма

"Зима в огне: Борьба Украины за свободу"

Год : 2015

: 2015 Режиссер: Евгений Афинеевский

В 2016 году фильм "Зима в огне: Борьба Украины за свободу" был номинирован на Оскар в категории "Лучший документальный полнометражный фильм", но победу не одержал. Ленту, к слову, можно посмотреть на платформе Netflix. В ней рассказывается о событиях 2013-2014 годов, когда люди вышли на Майдан Независимости, чтобы отстоять свои права. Впоследствии эта страница истории получила название Революция Достоинства.

"Зима в огне: Борьба Украины за свободу": смотрите онлайн трейлер фильма

"Соловей поет"

Год : 2019

: 2019 Режиссер: Сергей Крымский

Создатели фильма "Соловей поет" провели исследование языкового вопроса, который уже много лет остро стоит в Украине. Они пытаются понять, почему некоторые украинцы не говорят на украинском языке. В ленте поднимается проблема русификации, которая актуальна до сих пор, поскольку влияние России на украинскую культуру очень масштабное. Однако во время полномасштабной войны многие люди поняли, что язык действительно имеет значение.

"Соловей поет": смотрите онлайн трейлер фильма

"Назови свое имя"

Год : 2006

: 2006 Режиссер: Сергей Буковский

Фильм "Назови свое имя" – украинско-американского производства. Вместе с Сергеем Буковским над ним работал популярный режиссер Стивен Спилберг, который имеет еврейские корни. В ленте показаны истории людей, которым удалось спастись во время Холокоста и Второй мировой войны. Семья Ирины Максимов, к примеру, более полугода прятала у себя 16 евреев. Со временем эту семью назвали праведниками народов мира.

"Назови свое имя": смотрите онлайн трейлер фильма

Документальные украинские фильмы – это именно то, что нужно посмотреть в День Независимости. Всегда нужно помнить о страницах истории, которые залиты кровью украинцев в борьбе за свободу и самостоятельность.