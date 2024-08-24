З нагоди Дня Незалежності України редакція Кіно 24 підготувала добірку українських документальних фільмів, які має подивитися кожен. У цих стрічках розповідається про події, які не стерти з пам'яті ніколи: про війну з Росією, про те, як комуністичний режим знищував нашу культуру, про Революцію Гідності й про Голокост.

Рекомендуємо 4 українські фільми, які вийшли на екрани у 2024 році

"20 днів у Маріуполі"

Рік : 2023

: 2023 Режисер: Мстислав Чернов

У 2024 році фільм "20 днів у Маріуполі" отримав премію Оскар у категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм". У складі команди, яка над ним працювала, зокрема, були режисер Мстислав Чернов, фотокореспондент Євген Малолєтка і продюсерка Василиса Степаненко. У фільмі розповідається про страшні події у місті Маріуполь Донецької області, які розгорталися на початку повномасштабного вторгнення.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будинок "Слово": Нескінченний роман"

Рік : 2024

: 2024 Режисер: Тарас Томенко

Світова прем'єра фільму відбулася на Варшавському кінофестивалі, який проходив ще у 2021 році. Українці ж змогли побачити його у кінотеатрах навесні цього року. У стрічці розповідається про будинок, який був збудований у Харкові у 1927 році. Туди заселили українську інтелігенцію: режисерів, письменників, поетів та художників. Комуністичний режим хотів, аби вони дотримувалися його правил та не йшли проти системи.

"Будинок "Слово": Нескінченний роман": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля блакитна, ніби апельсин"

Рік : 2020

: 2020 Режисерка: Ірина Цілик

Стрічка "Земля блакитна, ніби апельсин" увійшла у рейтинг 100 найкращих фільмів в історії українського кіно. Глядачі знайомляться з історією сім'ї з Донбасу, куди російські війська прийшли з війною ще у 2014 році. Ганна разом з дітьми перебуває у прифронтовому місті – Красногорівці. Вони постійно потерпають від ворожих обстрілів, але все одно зберігають життєрадість та намагаються додати у страшну буденність трохи фарб.

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"Земля блакитна, ніби апельсин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу"

Рік : 2015

: 2015 Режисер: Євген Афінеєвський

У 2016 році фільм "Зима у вогні: Боротьба України за свободу" був номінований на Оскар у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм", але перемогу не здобув. Стрічку, до слова, можна переглянути на платформі Netflix. У ній розповідається про події 2013-2014 років, коли люди вийшли на Майдан Незалежності, аби відстояти свої права. Згодом ця сторінка історії отримала назву Революція Гідності.

"Зима у вогні: Боротьба України за свободу": дивіться онлайн трейлер фільму

"Соловей співає"

Рік : 2019

: 2019 Режисер: Сергій Кримський

Творці фільму "Соловей співає" провели дослідження мовного питання, яке вже багато років гостро стоїть в Україні. Вони намагаються зрозуміти, чому деякі українці не говорять українською мовою. У стрічці підіймається проблема зросійщення, яка є актуальною й досі, оскільки вплив Росії на українську культуру дуже масштабний. Однак під час повномасштабної війни багато людей зрозуміли, що мова дійсно має значення.

"Соловей співає": дивіться онлайн трейлер фільму

"Назви своє ім'я"

Рік : 2006

: 2006 Режисер: Сергій Буковський

Фільм "Назви своє ім'я" – українсько-американського виробництва. Разом з Сергієм Буковським над ним працював популярний режисер Стівен Спілберг, який має єврейське коріння. У стрічці показані історії людей, яким вдалося врятуватися під час Голокосту і Другої світової війни. Сім'я Ірини Максимів, до прикладу, понад пів року ховала у себе 16 євреїв. З часом цю родину назвали праведниками народів світу.

"Назви своє ім'я": дивіться онлайн трейлер фільму

Документальні українські фільми – це саме те, що потрібно подивитися у День Незалежності. Завжди потрібно пам'ятати про сторінки історії, які залиті кров'ю українців у боротьбі за свободу та самостійність.