Хоча пік його популярності припав на той період, його пісні й досі надихають сучасних виконавців. Відтак, квитки на "Яремчук: Незрівнянний світ краси" розкуповують рекордними темпами.

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Відомо, що фільм знято за ініціативи доньки співака Марії Яремчук. Вона наголошує на важливості шанування людей, які формували культуру та світогляд свого покоління, для формування культурної самодостатності.

Це як нашарування: була Смерічка, був Івасюк, потім сталась "Червона рута" і почали з'являтись такі гурти та виконавці як Океан Ельзи, як Ірина Білик. Це історія української музики, куди кожне нове покоління вкладає своє, і все, звісно, видозмінюється, але без фундаменту неможливо будувати будинок,

– пояснила Марія.

Зауважимо, спершу вихід кінокартини був запланований на 2021 рік до 70-річчя від дня народження митця, але через деякі виробничі аспекти все затягнулося.

Продюсерами "Яремчук: Незрівнянний світ краси" виступили Максим Сердюк та Марія Яремчук.

Для створення кінокартини родина Назарія надала унікальні архівні матеріали, його щоденники та листи, які стали основою фільму. Записи концертів та інтерв'ю шукали по державних архівах. У стрічці навіть присутні рядки з особистого щоденника співака, озвучені за допомогою штучного інтелекту.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться трейлер онлайн

Як зізналася Марія Яремчук, на початковому етапі їй довелось покривати більшу частину витрат на виробництво стрічки самостійно. Проте на фінальному етапі Максим Сердюк зумів домовитися з представниками USAID про виділення грантових коштів на дозавершення фільму.

Також до виходу "Яремчук: Незрівнянний світ краси" присвячено музичний альбом Re: Yaremchuk, у якому провідні українські виконавці, зокрема Джамала, Pianoбой, "Друга ріка", KAZKA, представили свої кавер-версії культових пісень Назарія Яремчука.