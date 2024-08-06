Артур також брав участь у популярних українських телешоу, наприклад у "X-Факторі". Чоловік, крім того, є переможцем восьмого сезону "Танців з зірками" – тоді його партнеркою на паркеті стала танцівниця Анна Кареліна. Чим зараз займається український актор, читайте у матеріалі Кіно 24.

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Як зараз живе Артур Логай

У 2022 році Артур Логай разом з дружиною Євгенією відкрив власну справу. Вони, зокрема, продають одяг в українському стилі. Бренд, що виготовляє футболки, сорочки, худі та штани, називається "Спадщина". Ідея створити один з орнаментів "Родинне дерево життя" зародилася вже під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну, коли Логай разом з коханою та сином Льовою поїхали з Києва до Чернівців, де пробули три місяці. Річ у тім, що рідні Артура та Євгенії тоді були розкидані по всьому світові.

Ми з Женею захотіли створити символ, який єднає нашу сім'ю крізь простір та час. І навіть крізь покоління. Женя не лише талановита художниця, але й дуже допитлива. Вона ретельно вивчила традиційні орнаменти всіх регіонів нашої країни, обрала найкращі та поєднала їх. Так народилося Древо Життя України, – ділився Артур.

Особисте життя Артура Логая

Артур Логай познайомився зі своєю дружиною Женею, коли вони разом знімалися у серіаліті "Київ вдень та вночі". Згодом у подружжя народився син, якого назвали Левом. До слова, в актора є ще один старший син Герман, якого також можна інколи побачити в його інстаграмі.

Зараз Артур продовжує займатися акторством. Восени на телеканалі ICTV, наприклад, вийде новий проєкт за участю актора. У соціальних мережах Логай постійно розповідає про війну, яка триває в Україні, допомагає українському війську, а нещодавно, коли була друга річниця теракту в Оленівці, прийшов на акцію підтримки військовополонених гарнізону "Маріуполь", яка проводилася у Києві.

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Я відчував силу, волю і рішучість, стоячи поруч з сотнями людей, промовляючи з ними в унісон молитву. Серед азовців, які були присутні вчора на акції, були ті, хто пройшов полон, і ті, хто вижив в Оленівці. Ці люди дійсно зроблені зі сталі. Їхні очі, голоси, постава. Їхня енергія. Їхня воля. Вони буквально накрили собою Майдан,

– писав у своєму інстаграмі Артур Логай.

Думаємо, що чимало з вас знає Артура Логая, адже свого часу серіаліті "Київ вдень та вночі" було на піку популярності. Можливо, комусь актор знайомий й з інших українських кінопроєктів.