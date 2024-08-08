Редакція Кіно 24 склала добірку нових українських фільмів, які потрібно подивитися кожному. Прем'єри цих стрічок вже відбулися, тож зараз їх можна знайти на різних платформах. Нещодавно, наприклад, стало відомо, що фільм Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" вийшов на Netflix.

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"Ми, наші улюбленці та війна"

Творці фільму зібрали різні історії людей та їхніх домашніх тварин, життя яких змінило повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Коли російські війська розпочали активні бойові дії, деяким українцям довелося рятуватися від війни, їхати в безпечніші місця та брати з собою котів, псів та навіть левів і лемурів.

"Ми, наші улюбленці та війна": дивіться онлайн трейлер фільму

"Будинок "Слово": Нескінченний роман"

У 1927 році радянський диктатор Йосип Сталін звелів створити у Харкові будинок, у якому зібралися українські письменники, поети, режисери та художники. Одного разу туди приїжджає новенький, який працює у пресі та хоче стати одним із найкращих письменників України. Однак він розповідає інформацію з будинку НКВС.

"Будинок "Слово": Нескінченний роман": дивіться онлайн трейлер фільму

"Крашанка"

У фільмі розповідається про сім'ю Забіяк. Вони довго не бачилися та майже не спілкувалися, однак на Великдень вирішують приїхати до батька. Чоловік розповідає дітям та внукові, що хоче створити ракету та випустити її по Москву. Він якраз працює над своїм винаходом, аби якнайскоріше закінчилась війна.

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"Крашанка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ми були рекрутами"

У фільмі показана історія Бориса Савенка – 19-річного хлопця, який став рекрутом третьої окремої штурмової бригади. Глядачі спостерігають за тим, який шлях прокладає герой: спершу він проходить курс молодого бійця, а вже згодом бере участь у справжніх бойових діях. Розповідається також і про побратимів Бориса.

"Ми були рекрутами": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці українські фільми точно вартують вашого перегляду. Вони вже встигли здобути любов багатьох глядачів.