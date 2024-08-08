Якщо останнім часом ви часто відчуваєте сум, то подивіться фільми з сьогоднішньої підбірки. У матеріалі знайдете смішні українські стрічки, які точно змусять усміхнутися. Приємного перегляду!

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"Я працюю на цвинтарі" (2022)

Головному героєві фільму Олександру 35 років. Він доволі тихий чоловік, який робить надгробки та не любить говорити про минуле. Має складний характер та проводить багато часу на цвинтарі. Професія Олександра вимагає постійного спілкування з людьми. У чоловіка, крім того, є донька, яка переживає підлітковий вік.

"Я працюю на цвинтарі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мої думки тихі" (2019)

У фільмі розповідається про Вадима, який працює звукорежисером, однак не добився успіхів ні в особистому житті, ні на роботі. Одного разу канадська фірма робить чоловікові цікаву пропозицію – потрібно, аби він поїхав на Закарпаття та записав звуки птахів і тварин. У подорож головний герой відправляється разом з мамою.

"Мої думки тихі": дивіться онлайн трейлер фільму

"DZIDZIO Контрабас" (2017)

Головні герої фільму – троє чоловіків, які вирішують зайнятися контрабандою, щоб заробити грошей. Це здається доволі легко зробити, оскільки вони проживають біля самого кордону. Втіленню планів в реальність неочікувано перешкоджає симпатична дівчина. Хоча чоловіки все одно прагнуть досягнути мети.

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"DZIDZIO Контрабас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Велика прогулянка" (2022)

За сюжетом фільму, є дві сім'ї: Наливайченки та Драгоманови. Одна займається бізнесом, а інша – працює у культурній сфері. Якось, на вихідних, вони вирішують поїхати на природу, аби приготувати шашлики. Так, родини опиняються на одній галявині, через яку починають сваритися. Згодом до головних героїв приєднується корупціонер, який тримає у цьому місці гроші, що неочікувано зникли. Через це він викрадає дітей.

"Велика прогулянка": дивіться онлайн трейлер фільму

"Безславні кріпаки" (2020)

Надворі 1944 рік, коли Тарас Шевченко перебуває у кріпацтві. Якось до України приїжджає японський самурай, аби сховатися від імператора. Він знайомиться з молодим поетом. До того ж японець вчить Тараса володіти бойовим мистецтвом. Тепер Шевченко не боїться кріпацтва, бо вміє по-справжньому боротися.

"Безславні кріпаки": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед веселих українських фільмів ще є такі: "Коза Ностра: Мама їде", "Найкращі вихідні", "Шляхетні волоцюги" та "Герой мого часу". Дивіться наше кіно, адже воно нічим не гірше від закордонного!