Если в последнее время вы часто чувствуете грусть, то посмотрите фильмы из сегодняшней подборки. В материале найдете смешные украинские ленты, которые точно заставят улыбнуться. Приятного просмотра!

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"Я работаю на кладбище" (2022)

Главному герою фильма Александру 35 лет. Он довольно тихий мужчина, который делает надгробия и не любит говорить о прошлом. Имеет сложный характер и проводит много времени на кладбище. Профессия Александра требует постоянного общения с людьми. У мужчины, кроме того, есть дочь, которая переживает подростковый возраст.

"Я работаю на кладбище": смотрите онлайн трейлер фильма

"Мои мысли тихие" (2019)

В фильме рассказывается о Вадиме, который работает звукорежиссером, однако не добился успехов ни в личной жизни, ни на работе. Однажды канадская фирма делает мужчине интересное предложение – нужно, чтобы он поехал на Закарпатье и записал звуки птиц и животных. В путешествие главный герой отправляется вместе с мамой.

"Мои мысли тихие": смотрите онлайн трейлер фильма

"DZIDZIO Контрабас" (2017)

Главные герои фильма – трое мужчин, которые решают заняться контрабандой, чтобы заработать денег. Это кажется довольно легко сделать, поскольку они проживают у самой границы. Воплощению планов в реальность неожиданно препятствует симпатичная девушка. Хотя мужчины все равно стремятся достичь цели.

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"DZIDZIO Контрабас": смотрите онлайн трейлер фильма

"Большая прогулка" (2022)

По сюжету фильма, есть две семьи: Наливайченки и Драгомановы. Одна занимается бизнесом, а другая – работает в культурной сфере. Как-то, на выходных, они решают поехать на природу, чтобы приготовить шашлыки. Так, семьи оказываются на одной поляне, из-за которой начинают ссориться. Впоследствии к главным героям присоединяется коррупционер, который держит в этом месте деньги, что неожиданно исчезли. Из-за этого он похищает детей.

"Большая прогулка": смотрите онлайн трейлер фильма

"Бесславные крепостные" (2020)

На дворе 1944 год, когда Тарас Шевченко находится в крепостничестве. Как-то в Украину приезжает японский самурай, чтобы спрятаться от императора. Он знакомится с молодым поэтом. К тому же японец учит Тараса владеть боевым искусством. Теперь Шевченко не боится крепостничества, потому что умеет по-настоящему бороться.

"Бесславные крепостные": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди веселых украинских фильмов еще есть такие: "Коза Ностра: Мама едет", "Лучшие выходные", "Благородные бродяги" и "Герой моего времени". Смотрите наше кино, ведь оно ничем не хуже зарубежного!